Lupi: "Gattuso un simbolo, scelta giusta per la Nazionale"

"Intanto la simpatia e la stima nei confronti del Presidente dell'Inter Club Parlamento, Ignazio La Russa, che dice che preferirebbe dimettersi da Presidente del Senato piuttosto che da Presidente dell'Inter Club, è totale, però onestamente Gattuso, al di là che è milanista, è un grande pilastro del Milan e in questo momento è certamente, secondo me, un simbolo. Ci vuole talento nella vita, ci vuole tutto, ma innanzitutto ci vuole coraggio, passione, sacrificio e devo dire che senza questo, senza l'idea di una bandiera che rappresenta l'Italia, non si va da nessuna parte. Puoi pagare mille campioni, puoi avere centomila Maradona ma poi alla fine rischi di perdere con la Norvegia. Allora Gattuso, secondo me, può essere una scelta giusta ed è una bandiera di quell'Italia che piace sia a me che a Ignazio La Russa". Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a Rtl 102.5, all'interno di Non Stop News.