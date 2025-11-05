Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Vasseur: "A San Paolo per mantenere lo slancio e il meteo come opportunità"

Il Team Principal delle Rosse sottolinea la necessità di sfruttare al massimo (anche) l'imprevedibile meteo brasiliano

di Stefano Gatti
05 Nov 2025 - 17:40
© Getty Images

© Getty Images

La Ferrari approda in Brasile con una doppia missione: inseguire ancora una volta la prima vittoria stagionale (le occasioni rimaste sono quattro) e incrementare il margine di vantaggio, attualmente limitato ad un solo punto-356 a 355) sulla Mercedes nella corsa al secondo posto tra i Costruttori. A complicare le cose, non solo per la Scuderia ovviamente, è il formato Sprint che limita fortemente la possibilità di provare il passo-gara (una sola sessione di prove libere a disposizione) e non ammette praticamente errori di "introduzione" nella giornata iniziale del fine settimana. Ed è proprio questo l'aspetto sottolineato dal Team Principal Fred Vasseur nella marcia di avvicinamento alla tappa paulista del Mondiale.

FRED VASSEUR (Team Principal)

"Ad Interlagos affronteremo il quinto weekend Sprint della stagione, che rappresenta un’altra prova impegnativa per tutta la squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. In un formato così compatto, ogni dettaglio conta ancora di più: dal lavoro di preparazione svolto a Maranello al supporto in tempo reale dal remote garage. Arriviamo in Brasile carichi e positivi, reduci da due fine settimana solidi ad Austin e Città del Messico, nei quali abbiamo massimizzato il potenziale della vettura. L’obiettivo è mantenere questo slancio, concentrarci sull’esecuzione e farci trovare pronti ad affrontare traendone il massimo qualunque condizione meteo che potremo incontrare a San Paolo".

© Getty Images

© Getty Images

LA GARA

Il Mondiale di Formula 1 fa rotta verso il Brasile per il Gran Premio di San Paolo, in programma sul celebre circuito José Carlos Pace - meglio conosciuto col nome di Interlagos - dedicato al forte pilota degli anni Settanta che vinse un Gran Premio in Formula 1 e nelle competizioni Endurance anche con la Ferrari. Si tratta del ventunesimo e quartultimo appuntamento stagionale. Anche quest’anno il weekend avrà il formato Sprint, con 58 punti totali in palio e una sola sessione di prove libere per mettere a punto la monoposto prima di uscire dal box per la Sprint Qualifying.

CIRCUITO

Quella di Interlagos è una pista che incarna l’essenza della Formula 1: veloce, tecnico, imprevedibile, e nel tempo è stato teatro di memorabili duelli e di gare che sono entrate a pieno titolo nella storia della categoria. La pista si caratterizza per i suoi saliscendi, i cambi di pendenza e un settore centrale ricco di curve lente nel quale il carico aerodinamico fa la differenza. La prima parte del giro - dalla Esse di Senna fino alla Descida do Lago (curva 4) - offre occasioni di sorpasso potenziate dalla possibilità di utilizzare il DRS. Il settore centrale (curve 6-11) è tortuoso e mette alla prova trazione ed equilibrio. L’ultimo, con la curva Junção che riconnette alla Subida do Boxes e al traguardo, è uno snodo chiave nel quale la velocità può essere sfruttata fino alla staccata di curva 1, altro punto ideale per tentare l’attacco.

© Getty Images

© Getty Images

METEO

 Novembre a San Paolo può essere un mese molto piovoso e le previsioni per il fine settimana non sono del tutto incoraggianti. Detto questo, le condizioni atmosferiche su Interlagos possono essere estremamente mutevoli, anche per il fatto che si corre a moderata altitudine (circa 700 metri di quota), e già in passato si sono viste sessioni bagnate seguite da altre inondate dal sole con asfalto oltre i 40 gradi.

PNEUMATICI

Con i suoi 71 giri da percorrere, il Gran Premio di San Paolo impone spesso, in condizioni di asciutto, una strategia a due soste, anche grazie al layout del tracciato, che rende i sorpassi tutt’altro che impossibili. Se, invece, dovesse piovere le squadre dovranno stare all’erta ed essere pronte a reagire nel modo migliore al mutare delle condizioni della pista.

© Getty Images

© Getty Images

PROGRAMMA

Venerdì alle 11.30 locali (15.30 CET) andrà in scena l’unica sessione di prove libere in preparazione della Sprint Qualifying delle 15.30 (19.30 CET). Sabato la giornata comincerà con la quinta gara Sprint della stagione alle 11 (15 CET) che sarà seguita dalla qualifica delle 15 (19 CET). Domenica il Gran Premio di San Paolo prenderà il via alle 14 (18 CET). Ci sono da percorrere 71 giri, per un totale di 305,939 km. 

© Getty Images

© Getty Images

FERRARI STATS

GP Disputati 1118
Stagioni in F1 76
Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi ret.)
Vittorie 248 (22,18%)
Pole Position 254 (22,72%)
Giri Più veloci 264 (23,61%)
Podi 836 (24,92%)

FERRARI STATS  BRASILE

GP Disputati 51
Debutto 1973 Gran Premio del Brasile (A. Merzario 4th; J. Ickx 5th)
Vittorie 11 (21,57%)
Pole Position 7 (13,72%)
Giri Più veloci 8 (15,69%)
Podi 32 (20,91%)

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
ferrari
gp brasile
vasseur
san paolo
meteo
opportunita

Ultimi video

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

I più visti di Formula 1

"Mr. & Mrs. Leclerc": il pilota della Ferrari si sposa con Alexandra

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Leclerc si sposa, Hamilton lo aveva già detto ad agosto: l'indizio

Punto su punto: la volata-titolo riparte da zero... o quasi

Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

Massa porta in tribunale il "Crashgate" del Mondiale 2008: chiede 70 milioni

Si accettano miracoli: Ferrari, a San Paolo per rompere il doppio digiuno

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:07
Valtellina Wine Trail: dopo l'antipasto arriva il piatto forte, sabato si corre!
18:05
Betis, trovato l'accordo per il rinnovo di Isco
18:02
Sarajevo: protesta per arrivo club israeliano di basket
18:02
Gianluca Zambrotta al Galà del Calcio Triveneto
18:00
Andrea de Adamich: talento e versatilità, con Alfa Romeo e Ferrari nel cuore