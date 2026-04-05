Quanto costa diventare un pilota di Formula 1?

Il sogno di ogni giovane pilota che stringe tra le mani il volante di un go-kart è quello di raggiungere, un giorno, la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. Tuttavia, la strada verso la Formula 1 non è pavimentata solo di talento e asfalto, ma di una quantità impressionante di capitali. Si tratta di una carriera dove la selezione naturale non avviene solo sul cronometro, ma anche sulla capacità di sostenere costi che crescono esponenzialmente anno dopo anno.

Karting e prime formule

Il viaggio inizia solitamente intorno ai sei o sette anni. Un bambino che punta al professionismo deve affrontare campionati nazionali e internazionali di Karting che, tra attrezzature, trasferte, meccanici e set di gomme, possono costare tra i 50.000 e i 100.000 euro l'anno. Man mano che si sale di categoria, verso i 13-14 anni, la cifra raddoppia facilmente. Il salto sulle monoposto avviene con la Formula 4, dove una stagione in un top team richiede un budget di circa 350.000-500.000 euro. In questa fase, la famiglia del pilota deve spesso scegliere se cercare sponsor o dare fondo ai propri risparmi, poiché i premi in denaro sono praticamente inesistenti.

Formula 3 e Formula 2

L'imbuto si stringe drasticamente nelle categorie propedeutiche che accompagnano i Gran Premi di F1. Una stagione in Formula 3 costa oggi tra i 700.000 e il milione di euro, mentre il passaggio in Formula 2 — l'ultimo gradino prima dell'olimpo — richiede un investimento che oscilla tra 1,5 e 2,5 milioni di euro per anno. Complessivamente, per portare un giovane dal primo kart alla soglia della Formula 1, il conto totale si aggira spesso tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Solo i pochissimi che riescono a entrare nelle "Academy" dei grandi costruttori come Ferrari, Red Bull o Mercedes possono sperare in un supporto economico.