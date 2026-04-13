Dichiarazioni

Pugno duro Toto Wolff: "nel 2016 licenziai Hamilton e Rosberg"

Il manager Mercedes racconta un episodio avvenuto dieci anni fa

di Redazione
13 Apr 2026 - 11:54
© Getty Images

© Getty Images

La storia della Formula 1 è costellata di rivalità interne, ma poche hanno raggiunto il livello di tossicità visto in Mercedes durante il triennio 2014-2016. Nonostante un dominio tecnico incontrastato, la convivenza tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg era diventata una polveriera pronta a esplodere, costringendo Toto Wolff a un intervento senza precedenti.
Una stagione complicata
Il racconto di Wolff parte dai momenti più bassi di quella gestione: il Gran Premio di Spagna 2016, dove i due si eliminarono a vicenda dopo poche curve, e il successivo contatto in Austria. “Quell’anno Rosberg e Hamilton si erano scontrati due volte. Così li ho licenziati,” ha rivelato Wolff in una recente intervista a The Athletic. Non si trattò di una semplice sfuriata verbale, ma di un’azione amministrativa coordinata con i vertici del gruppo: “Ho contattato il mio amministratore delegato, Dieter Zetsche, in Mercedes, e gli ho chiesto di firmare un documento. Lui mi ha richiamato dicendo: 'Stai licenziando entrambi i piloti'. Così gli ho spiegato: Altrimenti non capiranno mai quanto sia importante anteporre l’interesse del marchio e della squadra al proprio”.
Non solo una questione di competizione
Per Wolff, il limite era stato superato quando il confronto sportivo aveva ceduto il passo all'astio personale, mettendo a rischio l'armonia dell'intera organizzazione. Il licenziamento "formale" serviva a resettare le priorità dei piloti, ricordando loro di essere parte di un ingranaggio molto più grande. “La loro rivalità personale aveva preso il sopravvento. Da una sana competizione si è trasformata in animosità. E questo è qualcosa che non avrei mai permesso all’interno dell’organizzazione,” ha spiegato il Team Principal.
Una questione di responsabilità
Durante l'incontro chiarificatore, Wolff non si limitò a parlare di punti o trofei, ma spostò il piano del discorso sull'etica del lavoro e sulla responsabilità sociale che i piloti hanno verso i dipendenti della fabbrica. Un richiamo alla realtà volto a ridimensionare l'ego dei due campioni. “Ho spiegato loro che, se si fosse ripetuto l’episodio, uno dei due avrebbe dovuto lasciare il team e forse avrei anche potuto mandare via la persona sbagliata. Cosa deve pensare chi deve pagare il mutuo e lavora in fabbrica? Chi credete di essere?”.

toto wolff
2016
hamilton
rosberg
formula 1
f1

Ultimi video

01:18
DICH TRULLI SU ANTONELLI DICH

Jarno Trulli ci crede: "Antonelli è nella posizione di potersi giocare il mondiale"

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

02:51
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH

Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

00:51
Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

03:13
parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

02:40
13 SRV PERICO ANTONELLI 17/3 SRV

Niccolò Perico: "Io come Kimi Antonelli? La strada è lunga"

06:14
ANTONELLI IN AEROPORTO A BOLOGNA MCH

Kimi Antonelli: "Bella la dedica di Sinner. Ora le tagliatelle di mamma"

01:18
DICH TRULLI SU ANTONELLI DICH

Jarno Trulli ci crede: "Antonelli è nella posizione di potersi giocare il mondiale"

I più visti di Formula 1

La confessione di Todt: "Schumi colpì Villeneuve intenzionalmente"

All'asta la Vespa Ferrari che guidava anche Schumi: vale 20.000 euro

Komatsu (Haas): "Bearman? Se la Ferrari lo rivuole avremo fatto il nostro lavoro"

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Max Verstappen, un futuro in Ferrari? L'indiscrezione dall'Olanda

Leclerc: "Dissi a mio padre che avevo già firmato con la Ferrari. Era una bugia"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:10
Sinner, il numero uno in classifica potrebbe durare solo una settimana...
 Giovanni Malagò
13:07
Elezioni Figc, bivio Serie A: Malagò verso la candidatura, così voteranno i club
13:05
Italia femminile, Soncin: "Contro Serbia servirà anima e cuore"
Guardiola e Arteta  
13:02
Premier, scenario da brividi: City-Arsenal e differenza reti, l’epilogo può essere clamoroso
DICH CARNEVALI SU PRES FIGC DICH
13:01
Carnevali: "Figc? Malagò profilo adatto"