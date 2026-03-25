Un Gran Premio... bestiale: livree speciali Mercedes, Haas e Racing Bulls per Suzuka
Il terzo appuntamento iridato scelto da tre squadre per sfoggiare una veste grafica... mostruosadi Stefano Gatti
© TGR Haas F1 Team
Special look per Mercedes, Haas e Racing Bulls nel weekend del Gran Premio del Giappone. E se il team che schiera Liam Lawson e il rookie Arvid Lindblad ha in un certo senso ingentilito la sua livrea "taurina" con la tradizione della calligrafia tradizionale shodo, gli attuali padroni del Mondiale e il team USA hanno invece abbracciato un design decisamente e dichiaratamente più aggressivo e "mostruoso".
© Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Appare limitata al musetto (e in particolare all'anteriore) delle W17 di Antonelli e Russell la livrea-Suzuka della Mercedes che disegna un lupo affamato, destinato... ad intimorire gli avversari. Una sorta di omaggio indiretto al boss Toto Wolff ma anche un invito a Kimi e a George di scendere in pista in modalità "lupo mannaro" e provare a fare ancora una volta un solo boccone della concorrenza sui saliscendi di uno dei pochi tracciati old style rimasti in calendario.
© TGR Haas F1 Team
C'è invece Godzilla, tanto per rimanere in ambito "bestiale", nella veste grafica giapponese delle Haas VF-26 powered by Ferrari di Esteban Ocon e OIiver Bearman. Sorprendentemente quarto nel Mondiale Costruttori nella scia della McLaren e davanti alla Red Bull, il team USA ha svelato il design-Suzuka nel corso di una grande attivazione a Tokyo Midtown Hibiya. Haas ha recentemente annunciato una collaborazione di una stagione con TOHO CO., LTD., importante studio di intrattenimento giapponese e "casa" di Godzilla, il Re dei Mostri", che fa "bella" mostra di sé sul cofano motore.
© VISA Cash App Racing Bulls F1 Team
E se il compito di Haas è stato tutto sommato semplice, visto che il colour scheme di base del team richiama già di suo i colori della bandiera del Giappone, nel weekend di Suzuka potrebbe non essere facilissimo distinguere (almeno nei campi larghi) le monoposto americane dai "torelli" Racing Bulls, visto che il team b del pianeta Red Bull rimpiazza in questa occasione il blu con spruzzate di rosso firmate dal calligrafo giapponese Bisen Aoyagi, per un riuscito mix tra potenza ed eleganza che si estende non solo alle tute dei piloti ma anche all'abbigliamento dell'intero team.
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