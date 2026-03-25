Un Gran Premio... bestiale: livree speciali Mercedes, Haas e Racing Bulls per Suzuka

Special look per Mercedes, Haas e Racing Bulls nel weekend del Gran Premio del Giappone. E se il team che schiera Liam Lawson e il rookie Arvid Lindblad ha in un certo senso ingentilito la sua livrea "taurina" con la tradizione della calligrafia tradizionale shodo, gli attuali padroni del Mondiale e il team USA hanno invece abbracciato un design decisamente e dichiaratamente più aggressivo e "mostruoso".