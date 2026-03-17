Tutti i dubbi di Max Verstappen (e 80 milioni di certezze)

Il Verstappen Furioso non placa la sua ira. Una collera che aumenta di giorno in giorno e di Gran Premio in Gran Premio. D'altronde per uno abituato a vincere sempre (il cannibale, non per caso), ritrovarsi a inizio stagione con questi risultati e con la prospettiva - almeno in questo momento - di non poter lottare per il titolo, non può che suscitare un grande senso di frustrazione. "Se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia l’automobilismo", ha tuonato dopo la Cina. Rottura definitiva con la F1?

Un addio impossibile

Sin dai primi collaudi, Max Verstappen ha espresso tutte le sue incertezze sulle nuove monoposto. Dubbi che sono esplosi in un evidente nervosismo dopo l'ultimo GP (che non ha neppure concluso): "Questo non è automobilismo guardate la gara. Fai un sorpasso netto, poi ti si scarica la batteria nel rettilineo successivo, poi fai di nuovo un sorpasso netto. C’è a chi piace così perché ci sono battaglie per la vittoria? Ma sono solo Kimi o George a vincere! E non c’è davvero una battaglia". L'accusa è facile: si lamenta perché non vince. Eppure: "Direi lo stesso se stessi vincendo io, perché mi interessa il prodotto".

Nuove esperienze

Queste non sono gare, almeno secondo Verstappen. Meglio concentrarsi su altre esperienze sportivamente più appaganti, mettendo subito in chiaro che un suo addio alla Formula 1 è altamente improbabile. Se non impossibile. Va bene la passione per le corse, la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco (il suo team Verstappen Racing correrà la 24 ore del Nurburgring) ma poi bisogna fare i conti. E quelli di Max sono piuttosto abbondanti: 80 milioni - circa - di dollari l'anno garantiti da Red Bull. Una certezza che non può essere messa in discussione per un regolamento. Il pilota, però, una risposta sembra suggerirla ai vertici della Formula 1: "La soluzione è reintrodurre i V8 il più prima possibile? Sì, ma non credo che succederà l’anno prossimo. Tutto questo è doloroso". Tieni duro Max.