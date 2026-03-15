Antonelli scrive la storia, Russell completa la doppietta Mercedes. Ferrari sul podio con Hamilton

Ventiquattro ore dopo la pole position più giovane di sempre, Andrea Kimi Antonelli conquista a Shanghai la sua prima vittoria nel Mondiale con una prova di grande autorità e freddezza, gestendo prima la sfida delle Ferrari e poi il rientro del suo compagno di squadra George Russell che - dopo una parte centrale di gara sottotono - infila Lewis Hamilton e Charles Leclerc ma non riesce ad avvicinarsi a Kimi. È la prima vittoria di un pilota italiano in Formula Uno vent'anni dopo il sccesso di Giancarlo Fisichella con la Renault al GP della Malesia. Terzo gradino del podio per sir Lewis che (al primo podio da pilota Ferrari in un GP) la spunta al termine di un acceso duello in due tempi sul compagno di Rossa monegasco: una sfida interna che non si vedeva da anni e che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, anche se il risultato finale è come a Melbourne una doppietta delle Frecce d'Argento, questa volta però ad ordine invertito e con il diciannovenne italiano sul gradino più alto del podio davanti a Russell che - vincitore alla vigilia delle Sprint - conferma la leadership nel Mondiale Piloti.