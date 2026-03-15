GRAN PREMIO CINA F.1

Antonelli scrive la storia, Russell completa la doppietta Mercedes. Ferrari sul podio con Hamilton

Il diciannovenne bolognese riporta il tricolore alla vittoria nel Mondiale vent'anni dopo Fisichella

di Stefano Gatti
15 Mar 2026 - 09:41
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© Getty Images |  Andrea Kimi Antonelli - 1 vittoria
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Ventiquattro ore dopo la pole position più giovane di sempre, Andrea Kimi Antonelli conquista a Shanghai la sua prima vittoria nel Mondiale con una prova di grande autorità e freddezza, gestendo prima la sfida delle Ferrari e poi il rientro del suo compagno di squadra George Russell che - dopo una parte centrale di gara sottotono - infila Lewis Hamilton e Charles Leclerc ma non riesce ad avvicinarsi a Kimi. È la prima vittoria di un pilota italiano in Formula Uno vent'anni dopo il sccesso di Giancarlo Fisichella con la Renault al GP della Malesia. Terzo gradino del podio per sir Lewis che (al primo podio da pilota Ferrari in un GP) la spunta al termine di un acceso duello in due tempi sul compagno di Rossa monegasco: una sfida interna che non si vedeva da anni e che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, anche se il risultato finale è come a Melbourne una doppietta delle Frecce d'Argento, questa volta però ad ordine invertito e con il diciannovenne italiano sul gradino più alto del podio davanti a Russell che - vincitore alla vigilia delle Sprint - conferma la leadership nel Mondiale Piloti.

© Getty Images

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Alle spalle dei primi quattro, Oliver Bearman chiude la top five con la Haas spinta dalla power unit Ferrari, seguito da un altrettanto brillante Pierre Gasly con la Alpine-Mercedes. Settima posizione per Liam Lawson (Racing Bulls) davanti alla Red Bull di Isack Hadjar che rimonta dopo un lungo iniziale in battaglia con Bearman. KO al 47esimo dei 56 giri di gara per Max Verstappen che - dopo la seconda partenza-horror in due giorni - era riuscito a risalire fino alla settimana casella della classifica. Carlos Sainz (Williams-Mercedes) e Franco Colapinto con la Alpine chiudono la top ten.

Domenica da incubo per la McLaren: il campione in carica Lando Norris e il suo compagno di squadra Oscar Piastri non hanno nemmeno preso parte al Gran Premio. Le loro MCL40 sono state tolte dalla griglia di partenza per problemi tecnici (alla centralina per Norris). Per lo sfortunatissimo Piastri (ko nel giro di formazione nella sua Melbourne), il Mondiale di fatto non è ancora iniziato. Forfait ancora prima del via anche per Gabriel Bortoleto (Audi) e per Alexander Albon (Williams).

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