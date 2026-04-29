Roma, la situazione in vista della Fiorentina: Kone in gruppo, Pellegrini e Dovbyk a parte
Manu Kone © Getty Images
La squadra di Gasperini si prepara per il match contro la Fiorentina, che si terrà lunedì prossimo all'Olimpico. Oggi la squadra ha svolto allenamento pomeridiano.
Il centrocampista Manù Kone è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale della gamba destra rimediata a metà marzo. Continuano invece il lavoro a parte Pellegrini e Dovbyk.
Per Robinio Vaz permesso autorizzato. Tornerà regolarmente nella seduta di domani.