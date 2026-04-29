Lukaku al veleno sui social: "Non mi sto divertendo". Frecciata al Napoli?

"Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo". Parole riprese da un post e condivise da Romelu Lukaku nelle proprie storie Instagram che sembrano alludere al momento negativo che sta attraversando al Napoli.

In questa stagione il centravanti belga ha messo insieme appena sette presenze: cinque in Serie A, una in Coppa Italia e una in Champions, con un gol all'attivo. BigRom è stato frenato da un problema muscolare a metà agosto, a gennaio era tornato a disposizione di Conte ma dopo i sei minuti contro il Torino del 6 marzo non ha più visto il campo. Questo anche a causa di un nuovo infortunio, tanto che dalla pausa Nazionali di marzo non è rientrato in Italia, preferendo rimanere in Belgio per proseguire il percorso di riabilitazione. Una decisione che non è piaciuta alla società e potrebbe portare a un addio del belga al Napoli durante il prossimo mercato.

Lukaku ha mandato un messaggio sul suo stato emotivo anche attraverso un'altra frase motivazionale: "I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare".