Rivoluzione Fifa: ci sarà una nazionale afgana femminile

29 Apr 2026 - 17:32

Storico annuncio della Fifa: ci sarà una nazionale afgana femminile nelle competizioni internazionali. La confederazione mondiale ha approvato in via eccezionale la (ri)nascita di una selezione che potrà comprendere anche la squadra di rifugiate finora sostenuta dalla Fifa stessa, le 'Afghan Women'. La decisione è stata presa dal Consiglio della confederazione mondiale in corso a Vancouver, in vista del Congresso al via domani, e grazie a un accordo-delega con la Afc, la Federcalcio asiatica. Viene aggirato così, con una novità giuridica, il divieto imposto dai talebani allo sport femminile. In sostanza, è arrivato il via libera alla formazione di una squadra che potrà comprendere sia calciatrici rimaste in Afghanistan, sia rifugiate all'estero. La nazionale ufficiale, nata nel 2007, era stata sciolta nel 2021 dopo il cambio di regime che ha costretto la maggior parte delle giocatrici a chiedere asilo. Di scelta "epocale" parla Gianni Infantino, in un post in cui annuncia la decisione Fifa, corredato dalle foto di un collegamento video con le calciatrici afgane. "La Fifa ha ascoltato queste giocatrici - ha proseguito Infantino - adempiendo alla propria responsabilità di tutelare il diritto di ogni ragazza e donna a giocare a calcio e a rappresentare la propria identità. Consentendo alle donne afghane di competere per il proprio paese nelle partite ufficiali, stiamo trasformando i principi in azioni concrete. La Fifa è orgogliosa di guidare questa storica iniziativa e di essere al fianco di queste coraggiose giocatrici, dentro e fuori dal campo". Due di queste calciatrici vivono in Italia da qualche anno: sono la capitana, Fatima Haidari, e Susan Khojasta. Sono arrivate a Firenze dopo la presa del potere dei talebani grazie al lavoro di Cospe, Ong che era attiva a Herat, dove si allenava il Bastan Football Club: una squadra simbolo dell'emancipazione femminile, che già allora però aveva ricevuto minacce. In Toscana si sono inserite, hanno trovato lavoro senza mai abbandonare il campo da gioco. E adesso, dopo anni passati nelle 'Afghan Women', finalmente potranno partecipare alle competizioni ufficiali.

fifa
afghanistan

Ultimi video

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

01:53
Marcatori "poco" italiani

Marcatori "poco" italiani

02:53
"Chivu è intelligente"

Mou: "Chivu è intelligente"

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

03:29
"Voto Malagò e Allegri"

Mou "Voto Malagò e Allegri"

05:33
MOURINHO SU MONDIALE SRV

Mourinho e il Mondiale: "Con Ancelotti è un altro Brasile"

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

I più visti di Calcio

SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

DICH D'AVIRRO (AVVOCATO ROCCHI) PER SITO 26/4 DICH

Esclusiva avvocato Rocchi: "Non so se tornerà. Deluso e vittima di un'ingiustizia, ma lo dimostreremo"

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Bastoni e Duda in Inter-Verona

Gli indagati salgono a cinque: c'è anche il Var di Inter-Verona | "Ma non è finita qui"

SRV RULLO ARBITRI: IL NUOVO DESIGNATORE 27/04 SRV

Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:29
Cagliari, Pavoletti operato al ginocchio: stagione finita
6) MYKHAILO MUDRYK - dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea per 70 milioni nel 2023
18:13
Chelsea, batosta per Mudryk: squalificato per quattro anni dalla Federcalcio inglese
17:38
Serie D, esposto Reggina contro il Messina: "Campionato falsato"
17:32
Rivoluzione Fifa: ci sarà una nazionale afgana femminile
17:29
Comolli e Spalletti a Milano per la finale della Juventus Under 20