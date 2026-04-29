Inchiesta Aia, l'arbitro Abbattista che si dimise denunciando il sistema: "Risarcimento morale"

Nella lettera d'addio all'arbitraggio ci andò giù pesante: "L'Aia è stata stuprata da mestieranti della poltrona e del voto". Negli ultimi anni ha lavorato come addetto agli arbitri per l'Alcione, in Serie C, e ad agosto 2025 era consulente per la Can di C. Ha arbitrato anche in Kings League prima di un altro addio tra le polemiche con gli organizzatori.