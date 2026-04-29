Chelsea, batosta per Mudryk: squalificato per quattro anni dalla Federcalcio inglese

Mano pesante della Federcalcio nei confronti di Mykhailo Mudryk, attualmente tesserato col Chelsea. LA Fa infatti, ha squalificato l'ucraino per quattro anni. Il motivo? L'aver violato la normativa antidoping. L'esterno, acquistato nel 2023 dallo Shakhtar Donetsk per 88 milioni di sterline, non gioca dal 28 novembre del 2024, ossia dalla sfida di Conference League tra i Blues e l'Heidenheim in cui era andato a segno. Mudryk, che ha fatto ricorso al Tas, è accusato di aver fatto uso della stessa sostanza, il Meldonium, che ha portato nel 2016 alla squalifica della nota tennista Maria Sharapova.