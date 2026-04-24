BYD conferma: "Stiamo discutendo l'ingresso in Formula 1"

Il Salone di Pechino 2026 è un'importante dimostrazione di forza da parte dell'industria automobilistica cinese. Sono presenti pressoché tutti i marchi locali, per un totale di oltre 180 nuovi modelli presentati. Immancabile BYD, il colosso di casa (primo produttore mondiale di automobili elettriche) con ambizioni importanti anche nel motorsport. L'obiettivo è la Formula 1.

Una possibilità concreta

Le suggestioni di un possibile sbarco si sono susseguite nelle ultime settimane, ora una conferma arriva direttamente da Stella Li, vicepresidente di BYD: "Abbiamo incontrato Stefano Domenicali (CEO Formula 1, ndr.) a Shanghai. Siamo sempre vicini e in contatto", ha dichiarato in esclusiva a SportMediaset. "Mi piace la Formula 1, perché è passione, cultura e la gente sogna di essere in Formula 1". Alla domanda se l'ingresso nel circus è una possibilità concreta, risponde senza esitazione: "Sì, è qualcosa di cui stiamo discutendo".

Ricadute tecnologiche

Sebbene sia un marchio "giovane" rispetto ai concorrenti europei, BYD non manca di risorse e competenze per imbarcarsi in un'avventura simile. Inoltre, poter competere in Formula 1 garantirebbe un ritorno d'immagine e contenuti: "è una possibilità concreta per mettere alla prova la nostra tecnologia", ha dichiarato Li. L'investimento da sostenere non è scontato e - anzi - sarebbero tre gli scenari possibili: con un team proprietario, come fornitore di power unit oppure main partner della Formula 1. A supporto del "progetto" ci sarebbe il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem che vorrebbe dodici squadre in griglia di partenza, di cui almeno una americana e una cinese.