Shanghai Sprint: Hamilton gestisce Piastri e Verstappen. Leclerc si accontenta

Diciannove giri nella storia per Lewis Hamilton che trionfa dalla pole position nella Sprint di Shanghai e vince la sua prima gara al volante della Ferrari. Primo successo nel formato Sprint sia per il quarantenne campione di Stevenage che per la Ferrari. Scattato da manuale al semaforo, il sette volte iridato ha condotto con autorità la gara breve del Gran Premio della Cina gestendo un momento di difficoltà-gomme nei giri centrali nei confronti di Max Verstappen che era partito al suo fianco della prima fila ma a tre passaggi dal termine ha subito il sorpasso per il secondo gradino del podio da parte di Oscar Piastri. Fondamentale per la vittoria di Hamilton la possibilità (guadagnata con la mini-pole del venerdì) di viaggiare davanti a tutti in aria pulita, limitando l'usura degli pneumatici e costringendo prima Verstappen e poi Piastri a rovinare gli pneumatici nel suo inseguimento in condizioni appunto di aria sporca su un asfalto ad altissimo grip. Per sir Lewis anche la soddisfazione di mettere a segno il giro più veloce della corsa.