Sainz: "La Ferrari è come il Real Madrid, quando bussa alla porta niente dubbi"

FORMULA 1

Carlos Sainz jr è tornato sul suo sbarco a Maranello e per farlo ha utilizzato un paragone calcistico ."Con tutto il mio rispetto e ammirazione per la McLaren, che è la seconda migliore squadra della storia, quando la Ferrari bussa alla tua porta non ci sono dubbi. La Ferrari è il Real Madrid della F1? È un modo per dirlo… ma la McLaren è il Barça, che è anche un'ottima squadra. Entrambe sono in ristrutturazione per cercare di detronizzare la Mercedes. Sono le due migliori squadre della storia e quando passi dall'una all'altra significa che stai facendo qualcosa di buono in Formula 1", ha detto ad "AS".

Di sicuro Sainz jr dovrà confrontarsi con due predecessori importanti come Vettel e Alonso:, che però non hanno vinto il titolo con la Ferrari: "Sì. Ma lo stesso è accaduto a diciannove piloti, ogni stagione degli ultimi dieci anni, quando Red Bull o Mercedes hanno dominato. Sono diciannove i piloti all'anno che sono rimasti a secco".

