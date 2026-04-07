Sainz e la crisi Williams: "Sorpresi dai nostri problemi, obiettivi ormai limitati"

"Onestamente, abbiamo molto peso da perdere, non è un segreto. Sarebbe una buona macchina se diminuissimo il peso? A parte questo, penso che la squadra abbia il potenziale per fare molto meglio di così. All'inizio dell'anno abbiamo avuto molti problemi di che hanno ritardato la produzione dell'auto e causato i problemi di peso, molto più di quanto ci aspettassimo. Dobbiamo poi aumentare il carico aerodinamico e ottenere un equilibrio migliore, e questi sono tutti gli obiettivi per quest'anno".