Ferrari, Vasseur ricoverato in ospedale: "È sotto osservazione, oggi non sarà in pista"

Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, sarà assente quest'oggi in occasione delle prove libere e delle qualifiche di Formula 1 che andranno in scena a Montecarlo. Lo ha reso noto il Cavallino tramite un breve comunicato stampa pubblicato sui social: "Fred Vasseur non sarà presente oggi in pista. A seguito di alcuni controlli medici, Fred rimarrà sotto osservazione presso una struttura medica locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e non vediamo l'ora di rivederlo presto in pista".