FORMULA 1

Ferrari, Vasseur ricoverato in ospedale: "È sotto osservazione, oggi non sarà in pista"

Il Team Principal del Cavallino si è sottoposto ad alcuni controlli medici: "Gli auguriamo una pronta guarigione"

06 Giu 2026 - 10:14
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Frederic Vasseur © italyphotopress

Frederic Vasseur © italyphotopress

Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, sarà assente quest'oggi in occasione delle prove libere e delle qualifiche di Formula 1 che andranno in scena a Montecarlo. Lo ha reso noto il Cavallino tramite un breve comunicato stampa pubblicato sui social: "Fred Vasseur non sarà presente oggi in pista. A seguito di alcuni controlli medici, Fred rimarrà sotto osservazione presso una struttura medica locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e non vediamo l'ora di rivederlo presto in pista".

Pista che ha visto dominare le Ferrari venerdì in occasione delle prove libere due dove ha dettato legge Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. Una doppietta nel Principato che sta facendo sognare i tifosi in vista di qualifiche e gare.

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