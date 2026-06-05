PROVE LIBERE 2

Ferrari in gran forma a Montecarlo: Hamilton svetta, Leclerc insegue. Verstappen ancora terzo

Le due SF-26 ancora imprendibili tra le curve strette del Principato ma l'olandese si avvicina

di Stefano Gatti
05 Giu 2026 - 18:33
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Conferma Ferrari nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco. A mettere a segno il migliore tempo al capolinea degli ultimi sessanta minuti di azione in pista del venerdì è Lewis Hamilton che chiude in un minuto, 13 secondi e 26 millesimi il suo time attack, infliggendo 111 millesimi a Charles Leclerc che lo aveva aperto all'ora di pranzo l'uno-due ferrarista. Si riconferma al terzo posto anche Max Verstappen. Ritardo di 168 millesimi per il quattro volte campione del mondo che sembra meditare il colpaccio-pole (o quantomeno prima fila) per la giornata centrale del weekend monegasco.

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Prove in fotocopia o quasi anche per la Mercedes, quarta e quinta come nel primo turno ma - come nel caso della Ferrari - a posizioni invertite: quarto tempo per George Russell (+0.379), quinto per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, staccato di mezzo secondo (503 millesimi) dal leader Hamilton. Meno di metà turno per Lando Norris. Un problema di natura elettrica appieda il campione del mondo in carica nella discesa verso la Variante del Porto. Diciannovesima casella della classifica per Lando. Fa ovviamente meglio il suo compagno di squadra Oscar Piastri che però non va oltre la settima posizione (alle spalle della Red Bull di Isack Hadjar) ad un secondo e 61 millesimi dalla vetta. Un inizio di fine settimana "millenario" decisamente anonimo per la McLaren.

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Finisce in bellezza il venerdì Audi: ottavo e nono tempo per Nico Hulkenberg e per Gabriel Bortoleto, a chiudere la top ten è invece Oliver Bearman con la migliore delle Haas spinte dalla power unit Ferrari. Piccolo passo indietro rispetto al primo turno per Pierre Gasly, undicesimo con la Alpine davanti alle due Williams di Alexander Albon e di Carlos Sainz, con lo spagnolo ancora una volta dietro al compagno di squadra inglese. Franco Colapinto replica il quindicesimo tempo del primissimo pomeriggio, a separare le due Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson. Diciassettesimo tempo per Esteban Ocon (Haas) davanti alla Cadillac di Sergio Perez. Dietro al già citato Norris ci sono solo le due "derelitte" Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, a loro volta separate dalla Cadillac di Valtteri Bottas, autore del ventunesimo tempo.

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