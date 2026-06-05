Ferrari in gran forma a Montecarlo: Hamilton svetta, Leclerc insegue. Verstappen ancora terzo

Finisce in bellezza il venerdì Audi: ottavo e nono tempo per Nico Hulkenberg e per Gabriel Bortoleto, a chiudere la top ten è invece Oliver Bearman con la migliore delle Haas spinte dalla power unit Ferrari. Piccolo passo indietro rispetto al primo turno per Pierre Gasly, undicesimo con la Alpine davanti alle due Williams di Alexander Albon e di Carlos Sainz, con lo spagnolo ancora una volta dietro al compagno di squadra inglese. Franco Colapinto replica il quindicesimo tempo del primissimo pomeriggio, a separare le due Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson. Diciassettesimo tempo per Esteban Ocon (Haas) davanti alla Cadillac di Sergio Perez. Dietro al già citato Norris ci sono solo le due "derelitte" Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, a loro volta separate dalla Cadillac di Valtteri Bottas, autore del ventunesimo tempo.