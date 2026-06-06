F1 Monaco: Antonelli davanti alle Ferrari nelle terze libere

Riscatto di Kimi Antonelli nelle terze prove libere del GP di Monaco. Dopo un venerdì di studio, il pilota della Mercedes leader del Mondiale di Formula 1 ha fatto segnare il miglior tempo nella mattina del sabato con 1'12"720 precedendo le due Ferrari. Secondo tempo per Charles Leclerc a +0.327, terzo Lewis Hamilton a +0.331. Quarto tempo per l'altra Mercedes di George Russell a +0.763, alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen a +0.942. In difficoltà le McLaren, con Oscar Piastri sesto a quasi 1 secondo e il campione del Mondo Lando Norris soltanto nono a 1.2" da Antonelli.
Le prove libere 3 sul circuito di Montecarlo si chiudono nel segno di Antonelli, autore del miglior tempo in una sessione ricca di colpi di scena tra incidenti, bandiere rosse e continui cambi di leadership. Il pilota Mercedes ha fermato il cronometro in 1:12.720, diventando il più veloce del weekend e il primo a scendere sotto il muro dell'1:13 sul tracciato del Principato. La Ferrari ha mostrato competitività sul giro secco, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton spesso nelle posizioni di vertice, ma con il monegasco che ha anche espresso forte insoddisfazione via radio per il comportamento dei freni, definendoli "orrendi" in un momento di tensione durante la sessione.
La Red Bull di Max Verstappen ha chiuso con il quinto tempo, senza mai riuscire a trovare il giro pulito nelle fasi decisive, mentre la McLaren di Lando Norris ha mostrato buoni segnali ma senza impensierire la vetta. Oscar Piastri si è mantenuto nelle posizioni di metà alta classifica. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa causata dall'incidente di Oliver Bearman alla curva di Massenet, con il pilota che ha perso il controllo del posteriore e impattato contro le barriere. Il britannico è uscito illeso, ma l'episodio ha richiesto il ripristino delle protezioni e dello striscione pubblicitario, causando una lunga sospensione.