F1 Monaco: Antonelli davanti alle Ferrari nelle terze libere

La Red Bull di Max Verstappen ha chiuso con il quinto tempo, senza mai riuscire a trovare il giro pulito nelle fasi decisive, mentre la McLaren di Lando Norris ha mostrato buoni segnali ma senza impensierire la vetta. Oscar Piastri si è mantenuto nelle posizioni di metà alta classifica. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa causata dall'incidente di Oliver Bearman alla curva di Massenet, con il pilota che ha perso il controllo del posteriore e impattato contro le barriere. Il britannico è uscito illeso, ma l'episodio ha richiesto il ripristino delle protezioni e dello striscione pubblicitario, causando una lunga sospensione.