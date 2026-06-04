Da Ronaldinho a Seedorf: quante stelle a Montecarlo per la partita contro la Nazionale Piloti

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Il weekend del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo si è aperto con una partita di calcio a scopo benefico. Mercoledì allo stadio Louis II si sono affrontati la Nazionale Piloti e i Barbagiuans Monaco, squadra fondata dal Principe Alberto II.
Tra le stelle del pallone spiccano Ronaldinho e Clarence Seedorf, presenti anche gli azzurri Leonardo Bonucci e Giampaolo Pazzini. Tra i piloti non mancano Isack Hadjar, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda e l'ex Felipe Massa. La sfida è terminata con un netto 6-2 a favore della squadra del Principato.