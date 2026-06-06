F1 Monaco: Antonelli in pole position davanti a Verstappen. Hamilton 3°, Leclerc 4°

È il Q3 ad accendere il sabato di Monte Carlo, con Kimi Antonelli autore del crono migliore nelle combattutissime qualifiche nel Pricipato di Monaco: l’italiano timbra un favoloso 1’12.051 e diventa il primo teenager della storia in pole a Monaco a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni (battuto il record di Charles Leclerc). Al suo fianco in griglia di partenza nella gara di domenica scatterà Verstappen (+0.043), protagonista di una grande sessione sulla sua Red Bull. Quella di Antonelli, la quarta in carriera, è solo la seconda pole position di un pilota italiano a Montecarlo dopo Jarno Trulli nel 2004.