F1 MONACO

F1 Monaco: Antonelli in pole position davanti a Verstappen. Hamilton 3°, Leclerc 4°

A Monte Carlo è ancora il pilota della Mercedes a conquistarsi la prima casella sulla griglia di partenza

06 Giu 2026 - 17:25
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Sarà Andrea Kimi Antonelli a scattare dalla prima posizione domenica nel Gran Premio di Monaco di F1. L’italiano della Mercedes conquista infatti la pole position sulle strade di Monte Carlo grazie al tempo di 1’12.051, timbrando il miglior tempo per la quarta volta quest’anno e mentendosi alle spalle un super Max Verstappen. Al terzo posto si ferma invece Lewis Hamilton, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc (a muro nel finale di sessione). In netta difficoltà George Russell, solo sesto.

LE QUALIFICHE

È il Q3 ad accendere il sabato di Monte Carlo, con Kimi Antonelli autore del crono migliore nelle combattutissime qualifiche nel Pricipato di Monaco: l’italiano timbra un favoloso 1’12.051 e diventa il primo teenager della storia in pole a Monaco a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni (battuto il record di Charles Leclerc). Al suo fianco in griglia di partenza nella gara di domenica scatterà Verstappen (+0.043), protagonista di una grande sessione sulla sua Red Bull.  Quella di Antonelli, la quarta in carriera, è solo la seconda pole position di un pilota italiano a Montecarlo dopo Jarno Trulli nel 2004.

Tutta Ferrari sarà invece la seconda fila, con Hamilton (+0.228) davanti a Leclerc (a muro nell’ultimo giro), per la gioia del Team Principal Fred Vasseur, oggi però assente nel paddock poiché in ospedale per alcuni controlli medici. Dalla terza fila partiranno Hadjar e Russell (in netta difficoltà). L’accoppiata McLaren formata da Piastri e Norris occuperà quindi la quarta fila, con Gasly e Lawson a completare la Top 10, in quinta fila.

Non riescono invece a superare il taglio del Q2 Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Lindblad e Bortoleto (che provoca anche una bandiera rossa col suo incidente all’uscita dal tunnel), mentre si fermano già al Q1 Ocon, Perez, Bearman, Bottas, Alonso e Stroll.

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