Russell: "Vittoria imprevista e fantastica". Norris: "Il contatto con Piastri? Niente di che"

"Sulla griglia il grip del lato sinistro era molto meglio che su quello destro. Non so gli altri ma la mia casella era ancora un po' umida. Ho pattinato al via. Ho faticato a mettere a terra la potenza e ho perso dei metri. Norris mi ha affiancato, mi sono trovato troppo all'interno e a quel punto Leclerc aveva una traiettoria più favorevole e mi ha superato. La partenza ha deciso la mia gara. Il nostro passo era molto buono e lo ha dimostrato Russell, al quale faccio i miei complimenti per la sua vittoria. Nei pochi giri con aria pulita ero molto veloce, quindi per le prossime gare devo riuscire a partire davanti".