Russell: "Vittoria imprevista e fantastica". Norris: "Il contatto con Piastri? Niente di che"

Il secondo classificato Verstappen recrimina sull'occasione mancata al viadi Stefano Gatti
© Getty Images
GEORGE RUSSELL
"Gara fantastica dopo i guai di due anni fa, quando avevo sprecato una grande opportunità. Grande gara per il team, non so da dove sia arrivata questa vittoria... Questa pista per in fondo alla lista delle nostre preferite! La giornata di venerdì per me era stata molto difficile per tanti motivi diversi ma poi le cose hanno girato per il verso giusto. Temevo Verstappen al via, il primo stint è stato la chiave della mia vittoria. Prendiamoci questo successo e festeggiamolo come merita, poi inizieremo a pensare ad Austin".
MAX VERSTAPPEN
"Al via la pista non era completamente asciutta e - partendo sul lato sporco - ho provato qualcosa di diverso con la soft ma non ha funzionato. Ho allungato il più possibile il primo stint ma poi la gara per tanti motivi che dobbiamo ancora indagare si è complicata. In ogni caso non sarei mai riuscito a passare Russell".
LANDO NORRIS
"Non troppo male oggi, gara difficile. All'inizio con Piastri la pista era ancora un po'... umida, c'è stato un piccolo contatto ma niente di che, un bel duello. C'era tanto spazio all'interno e ho provato lì ma poi Verstappen ha chiuso e io ho dovuto allargare a destra. Nel finale ero concentrato a non fare errori e neanche Max ne ha fatti. Ci ho provato, l'ho anche affiancato ma i rischi erano troppo alti. Mi sarebbe piaciuto mettere Russell sotto pressione ma per oggi mi accontento del titolo Costruttori per noi della McLaren".
OSCAR PIASTRI
"Gara difficile, primo giro difficile. Devo rivedere bene le immagini. Non credo che Norris abbia cercato il contatto... però c'è stato. Ora però festeggiamo il nostro titolo Costruttori, è il risultato di un grand lavoro di squadra: quest'anno ma anche gli anni scorsi".
© Getty Images
ANDREA STELLA (Team Principal McLaren)
"La conquista del titolo Costruttori è un'emozione da condividere con tutto il team, voglio ringraziare tutti per questo grandioso lavoro di squadra. E mancano ancora sei gare. Lavoriamo per confermarci anche il prossimo anno ma con il nuovo regolamento tecnico non sarà facile".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Sulla griglia il grip del lato sinistro era molto meglio che su quello destro. Non so gli altri ma la mia casella era ancora un po' umida. Ho pattinato al via. Ho faticato a mettere a terra la potenza e ho perso dei metri. Norris mi ha affiancato, mi sono trovato troppo all'interno e a quel punto Leclerc aveva una traiettoria più favorevole e mi ha superato. La partenza ha deciso la mia gara. Il nostro passo era molto buono e lo ha dimostrato Russell, al quale faccio i miei complimenti per la sua vittoria. Nei pochi giri con aria pulita ero molto veloce, quindi per le prossime gare devo riuscire a partire davanti".
Commenti (0)