Leclerc: "Sono cose che succedono, il passo c'è". Hamilton: "Manca un po' di performance"

I due ferraristi si sforzano di vedere il bicchiere mezzo pieno al termine di una giornata senza acuti
CHARLES LECLERC
"C'è stata un po' di confusione con le due McLaren che sono uscite nel nostro stesso momento. Quindi il mio meccanico ha pensato che sarebbero usciti un po' lentamente, e quindi non ho avuto il messaggio di fermarmi. In questi casi, ci si affida al team. Sono cose che succedono, ed è stato anche in un momento difficile perché con tutte le bandiere rosse, tutti avevano tanta fretta di uscire per fare qualche giro. Quindi, è una combinazione di cose. Facciamo punto e a capo, torneremo più forti. Nel complesso è stata una giornata un po' difficile. La prima sessione ci ha dato alcune indicazioni positive e siamo riusciti a costruire una buona base, mentre la seconda, un po' per tutti, è stata molto più caotica e non siamo riusciti a mettere insieme tutto come volevamo ma credo che il passo ci sia. Dobbiamo massimizzarne il nostro potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l'obiettivo è qualificarci bene e metterci in condizione di avere le migliori possibilità per la gara di domenica".
LEWIS HAMILTON
"In generale è stata una giornata produttiva. Era la mia prima volta qui con una Ferrari e sono soddisfatto di come la vettura si sta comportando e sta reagendo su questo circuito. Credo che abbiamo fatto dei passi avanti oggi da una sessione all'altra. Non dobbiamo cambiare molte cose, solo affinare il set-up e vedere se riusciamo a estrarre un po' di più di prestazione per avvicinarci il più possibile alle McLaren. Abbiamo speso le sessioni odierne adattandoci alla pista e credo che abbiamo fatto buoni progressi dopo il primo turno e in vista del secondo. La seconda sessione è stata un po' frammentata per via delle bandiere rosse e non siamo riusciti a completare i long run come previsto, ma ci sono comunque segnali incoraggianti. C'è del lavoro da fare, come sempre del resto, ma prendiamo quanto di positivo visto oggi per costruirci sopra in vista della giornata di sabato".
Prima sessione completata ma seconda utile solo a metà, a causa di due lunghe sospensioni con bandiera rossa, in un venerdì non facile sulla pista di Singapore. In totale la Scuderia Ferrari oggi ha percorso 83 giri (43 per Leclerc e 40 per Hamilton) provando tutte le mescole messe a disposizione da Pirelli (C3, C4, C5). Entrambi i piloti nelle due sessioni hanno testato il sistema di raffreddamento montato sulle SF-25 dopo che la Direzione Gara ha dichiarato l’”Heat Hazard” per questo Gran Premio. Ne sarà valutato l’utilizzo per domenica. Domani l’ultima sessione di libere, prevista alle ore 17.30 locali, permetterà di rifinire il lavoro soprattutto in vista delle qualifiche delle 21considerato quanto la posizione di partenza è decisiva ai fini del risultato del Gran Premio. L’impossibilità di provare con carico di carburante nel secondo turno potrebbe però costringere a cambiare parzialmente i piani.
FP1
Prima sessione senza intoppi per Charles e Lewis che hanno completato il programma previsto girando a lungo con gomme Hard per prendere confidenza con la pista prima di spingere di più con la mescola più morbida a disposizione. L’evoluzione del tracciato si è confermata sostanziale e man mano che l’asfalto si puliva e si gommava le prestazioni sono costantemente migliorate. Charles a fine turno ha caricato carburante per girare in configurazione gara, mentre Lewis ha effettuato solo un giro in questa condizione per andare, al pari del compagno, a provare la partenza dalla griglia.
FP2
La seconda sessione - la più attesa perché programmata allo stesso orario delle qualifiche - è stata a singhiozzo a causa di due lunghe sospensioni con bandiera rossa in seguito ai contatti con le barriere di George Russell prima e di Liam Lawson poi. Charles e Lewis inizialmente hanno provato la mescola Medium e sono stati limitati nella possibilità di girare con le Soft a causa del secondo lungo stop. A pochi minuti dalla ripartenza c’è stato un contatto in pitlane tra Charles e Lando Norris mentre uscivano dai rispettivi garage per andarsi a incolonnare al semaforo così da sfruttare appieno gli ultimi dieci minuti di tempo pista. Per l’episodio la Scuderia è stata multata. Nel finale Charles ha fatto segnare il proprio tempo di riferimento con le Soft, pur senza mai trovare un giro davvero pulito, mentre Lewis non è riuscito a migliorare il crono ottenuto a inizio sessione con le gomme Medium.
