Leclerc: "Sono cose che succedono, il passo c'è". Hamilton: "Manca un po' di performance"

"C'è stata un po' di confusione con le due McLaren che sono uscite nel nostro stesso momento. Quindi il mio meccanico ha pensato che sarebbero usciti un po' lentamente, e quindi non ho avuto il messaggio di fermarmi. In questi casi, ci si affida al team. Sono cose che succedono, ed è stato anche in un momento difficile perché con tutte le bandiere rosse, tutti avevano tanta fretta di uscire per fare qualche giro. Quindi, è una combinazione di cose. Facciamo punto e a capo, torneremo più forti. Nel complesso è stata una giornata un po' difficile. La prima sessione ci ha dato alcune indicazioni positive e siamo riusciti a costruire una buona base, mentre la seconda, un po' per tutti, è stata molto più caotica e non siamo riusciti a mettere insieme tutto come volevamo ma credo che il passo ci sia. Dobbiamo massimizzarne il nostro potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l'obiettivo è qualificarci bene e metterci in condizione di avere le migliori possibilità per la gara di domenica".