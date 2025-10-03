Logo SportMediaset
Formula 1
PROVE LIBERE

Libere 2: Piastri detta legge davanti ad Hadjar e Verstapen, le Ferrari chiudono la top ten

La seconda sessione segnata da due bandiere rosse e da un contatto ai box tra Leclerc e Norris

di Stefano Gatti
03 Ott 2025 - 16:38
© Getty Images

© Getty Images

Miglior tempo per Oscar Piastri nel secondo turno di prove libere di Marina Bay. Il leader del Mondiale chiude davanti a tutti una sessione piuttosto travagliata, con un tempo da un minuto, 30 secondi e 714 millesimi che gli permette di staccare di 132 millesimi la Racing Bulls di Isack Hadjar. Terzo tempo per Max Verstappen (+0.143) che precede Fernando Alonso (autore del miglior tempo nel primo turno) e Lando Norris (+0.483). Il pilota inglese della McLaren è stato suo malgrado - e senza colpa - protagonista di un contatto in corsia box con la Ferrari di Charles Leclerc. La Scuderia è sotto inchiesta per unsafe release del monegasco che ha avuto via libera per lasciare il garage nel momento in cui stava transitando nella fast lane Norris, costretto a quel punto a sterzare a destra, toccando il muretto e danneggiando l'ala anteriore della sua McLaren. Quasi certa una penalizzazione sulla griglia per Leclerc, autore alla fine del nono tempo (+0.752) davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.777).

La sessione è stata fortemente condizionata da due bandiere rosse: la prima a causa di un contatto della Mercedes di George Russell che ha perso il musetto della sua W15 e forato la anteriore sinistra, riuscendo a rientrare autonomamente ai box, la seconda per un incidente della Racing Bulls di Liam Lawson nella penultima curva prima del rettilineo dei box con foratura della anteriore destra e la necessità di rimuovere la monoposto bloccata proprio all'ingresso della pit lane. 

Nella top ten anche Lance Stroll che conferma le ambizioni di Aston Martin nel diciottesimo appuntamento del Mondiale staccando il sesto tempo davanti alla Haas-Ferrari di Esteban Ocon ed alla Williams-Mercedes di Carlos Sainz che precede le due Ferrari. In netta difficoltà come già nel primo turno la Mercedes: diciottesimo tempo per Andrea Kimi Antonelli, autore anche di un "lungo" senza per fortuna contatti con le barriere. Il pilota italiano chiude a due secondi e cinque millesimi. Addirittura ventesimo e ultimo George Russell dopo il suo incidente nelle battute centrali del turno.

formula 1
gp singapore
piastri
verstappen
leclerc

