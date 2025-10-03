Libere 2: Piastri detta legge davanti ad Hadjar e Verstapen, le Ferrari chiudono la top ten

Miglior tempo per Oscar Piastri nel secondo turno di prove libere di Marina Bay. Il leader del Mondiale chiude davanti a tutti una sessione piuttosto travagliata, con un tempo da un minuto, 30 secondi e 714 millesimi che gli permette di staccare di 132 millesimi la Racing Bulls di Isack Hadjar. Terzo tempo per Max Verstappen (+0.143) che precede Fernando Alonso (autore del miglior tempo nel primo turno) e Lando Norris (+0.483). Il pilota inglese della McLaren è stato suo malgrado - e senza colpa - protagonista di un contatto in corsia box con la Ferrari di Charles Leclerc. La Scuderia è sotto inchiesta per unsafe release del monegasco che ha avuto via libera per lasciare il garage nel momento in cui stava transitando nella fast lane Norris, costretto a quel punto a sterzare a destra, toccando il muretto e danneggiando l'ala anteriore della sua McLaren. Quasi certa una penalizzazione sulla griglia per Leclerc, autore alla fine del nono tempo (+0.752) davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.777).