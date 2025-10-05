Logo SportMediaset
Allegri di nuovo su quella panchina, stasera lo Stadium lo accoglierà così

05 Ott 2025 - 09:39
12 trofei non si dimenticano. Dopo tanti anni su quella panchina (stasera sarà la stessa perché dall'inizio di questa stagione la disposizione è stata invertita) Massimiliano Allegri torna per la prima volta allo Stadium da ex dopo il secondo capitolo bianconero concluso con la vittoria della Coppa Italia e per lui, che negli anni è diventato un idolo della Curva Sud, è attesa un’accoglienza calorosa da parte del popolo juventino, carica di affetto e rispetto. Si prevedono solo applausi.

Allegri: "Con la Juve nessuna rivincita. Focalizzati sull'obiettivo che è tornare in Champions"

