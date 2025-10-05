Allegri di nuovo su quella panchina, stasera lo Stadium lo accoglierà così

12 trofei non si dimenticano. Dopo tanti anni su quella panchina (stasera sarà la stessa perché dall'inizio di questa stagione la disposizione è stata invertita) Massimiliano Allegri torna per la prima volta allo Stadium da ex dopo il secondo capitolo bianconero concluso con la vittoria della Coppa Italia e per lui, che negli anni è diventato un idolo della Curva Sud, è attesa un’accoglienza calorosa da parte del popolo juventino, carica di affetto e rispetto. Si prevedono solo applausi.