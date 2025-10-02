Addio all'ingegner Claudio Lombardi: guidò Lancia e Ferrari

È scomparso il primo giorno di ottobre all'età di ottantatré anni l'ingegner Claudio Lombardi, personaggio di spicco del motorsport italiano per due decenni tra il 1975 e il 1994, comprendo ruoli di grande responsabilità a livello tecnico e manageriale prima con la Lancia nel Mondiale Rally e poi con la Ferrari in Formula 1, completando il suo excursus professionale nel primo decennio di questo secolo contribuendo ai successi Aprilia nella Superbike. In seguito l'ingegner Lombardi era stato consulente nel settore automotive, occupandosi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di tecnologie relative ai veicoli elettrici e ibridi. Parallelamente alle sua attività nel mondo dei motori, si era dedicato all'impegno civile in politica a livello provinciale.