Russell imprendibile a Marina Bay, Verstappen resiste alle McLaren. Top five per Antonelli

Solo le briciole per la Ferrari al termine di un GP privo di guizzi, Hamilton penalizzato per track limitsdi Stefano Gatti
© Getty Images
Seconda vittoria stagionale e quinta in carriera per George Russell a Singapore dopo quella di fine primavera in Canada. Scattato dalla pole position, il solidissimo pilota inglese della McLaren non ha concesso chances alla concorrenza, ad iniziare da Max Verstappen che lo affiancava all'esterno della prima fila. Al via su mescola soft proprio per provare a prendere il comando e imporre il suo passo, l'olandese non è riuscito nella missione e da lì in avanti si è dovuto accontentare di gestire prima e poi difendere la seconda posizione fino al traguardo. Solo pochi punti guadagnati quindi da Max che chiude terza e quarta con Lando Norris e Oscar Piastri (ai ferri corti pochi secondi dopo il semaforo) ed è con largo anticipo e per il secondo anno consecutivo campione del mondo Costruttori (decimo titolo nella storia).
© Getty Images
Gara regolare ma completamente priva di acuti per la Ferrari: un ottimo spunto al via permette a Charles Leclerc di candidarsi alla top five ma Andrea Kimi Antonelli gliela soffia a otto giri dalla bandiera a scacchi. Noie ai freni rallentano negli ultimi due giri Lewis Hamilton che in pista salva in volata il settimo posto su Fernando Alonso (Aston Martin), ma poi lo perde a causa di una penalità di cinque secondi per aver più volte violato senza giustificazione i track limits. Sir Lewis ottavo quindi alle spalle dello stesso Alonso, autore di una gara tutta all'arrembaggio e in parte compromessa da un pit stop poco efficace. Hamilton sotto inchiesta a fine gara per track limits. A completare nell'ordine la top ten sono Oliver Bearman (Haas-Ferrari) e Carlos Sainz che (come il compagno di squadra Alexander Albon) era scattato dall'ultima fila causa DRS irregolare delle due Williams.
