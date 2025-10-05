Russell imprendibile a Marina Bay, Verstappen resiste alle McLaren. Top five per Antonelli

Seconda vittoria stagionale e quinta in carriera per George Russell a Singapore dopo quella di fine primavera in Canada. Scattato dalla pole position, il solidissimo pilota inglese della McLaren non ha concesso chances alla concorrenza, ad iniziare da Max Verstappen che lo affiancava all'esterno della prima fila. Al via su mescola soft proprio per provare a prendere il comando e imporre il suo passo, l'olandese non è riuscito nella missione e da lì in avanti si è dovuto accontentare di gestire prima e poi difendere la seconda posizione fino al traguardo. Solo pochi punti guadagnati quindi da Max che chiude terza e quarta con Lando Norris e Oscar Piastri (ai ferri corti pochi secondi dopo il semaforo) ed è con largo anticipo e per il secondo anno consecutivo campione del mondo Costruttori (decimo titolo nella storia).