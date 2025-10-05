Bologna, Italiano: "Stiamo trovando giusti ritmi, Cambiaghi in grande crescita"

"La classifica sarebbe ancora più bella con i due punti persi a Lecce in pieno recupero. Piano piano stiamo cercando di trovare i giusti ritmi, non è semplice giocare giovedì e domenica ma ci arriveremo". Lo ha detto il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano dopo la vittoria ottenuta sul Pisa (4-0). "Oggi spendo una parola speciale per Nicolò Cambiaghi, è in grande crescita e la convocazione con l'Italia è più che meritata. Se inizia ad aggiungere numeri importanti anche in termini di gol diventa veramente un grande giocatore", ha aggiunto.