F1 Singapore, Leclerc addosso a Norris in pit lane: "Mi ha centrato in pieno"

Un incidente di quelli che non si vedono spesso, specialmente durante le prove libere, ha animato la seconda sessione del venerdì del GP di Singapore. La Ferrari di Charles Leclerc, con tutta probabilità a causa di una comunicazione sbagliata da parte del suo box, ha centrato in pieno la McLaren di Lando Norris, mandandolo contro il muretto che delimita la pit lane mentre entrambi stavano tornando in pista. Il britannico si è subito aperto col suo ingegnere, anche se non è apparso particolarmente furioso per l'accaduto: "Mi ha centrato in pieno". Il monegasco è stato inquadrato scuotere la testa, quasi rassegnato. L'incidente è naturalmente finito nel mirino dei commissari e c'è da aspettarsi una sanzione per il box Ferrari.