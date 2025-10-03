Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 SINGAPORE

F1 Singapore, Leclerc addosso a Norris in pit lane: "Mi ha centrato in pieno"

Il box del monegasco gli dà il via libera con i tempi sbagliati e la sua vettura manda a muro quella del britannico

03 Ott 2025 - 16:20

Un incidente di quelli che non si vedono spesso, specialmente durante le prove libere, ha animato la seconda sessione del venerdì del GP di Singapore. La Ferrari di Charles Leclerc, con tutta probabilità a causa di una comunicazione sbagliata da parte del suo box, ha centrato in pieno la McLaren di Lando Norris, mandandolo contro il muretto che delimita la pit lane mentre entrambi stavano tornando in pista. Il britannico si è subito aperto col suo ingegnere, anche se non è apparso particolarmente furioso per l'accaduto: "Mi ha centrato in pieno". Il monegasco è stato inquadrato scuotere la testa, quasi rassegnato. L'incidente è naturalmente finito nel mirino dei commissari e c'è da aspettarsi una sanzione per il box Ferrari.

IL VIDEO

Visualizza il post su Twitter
leclerc
norris
f1
singapore

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

I più visti di Formula 1

Addio all'ingegner Claudio Lombardi: guidò Lancia e Ferrari

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Ferrari, missione controsorpasso a Singapore

Max Verstappen

Verstappen: "Non ho mai vinto a Singapore, ho una questione in sospeso"

Hamilton, addio a Roscoe: "Ho perso il mio migliore amico"

Leclerc: "McLaren favorita a Singapore, sempre più dura vincere quest'anno"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:11
Europei ciclismo: Pegolo terza nella prova donne junior
17:02
Albania, Sylvinho convoca sei giocatori di Serie A per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026
16:53
Piastri: "Qualifica fondamentale". Alonso: "Qui puntiamo in alto"
16:48
Bayer Leverkusen, ufficiale il rinnovo di Palacios: firma fino al 2030
Scott McTominay
16:40
Conte ritrova Di Lorenzo e vuole far tornare al top McTominay