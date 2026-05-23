Pisa, Hiljemark: "Ho ancora un anno di contratto, voglio continuare qui"

"Io ho un contratto di un anno ancora e sto già pensando al prossimo anno nel quale voglio fare un grande lavoro. Voglio andare avanti, lunedì chiuderemo la stagione, qualcuno andrà al mondiale e poi ci ritroveremo per preparare la prossima stagione". Così Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio, ribadisce la volontà di rimanere sulla panchina dei toscani. Poi, parlando del match, Hiljemark sottolinea come quello di oggi sia stato "un film già visto, abbiamo fatto un grande inizio segnando, poi non siamo riusciti a fare il 2-0 e abbiamo preso due reti. Abbiamo provato a pareggiare, il risultato non ci sta ma è così. Voglio ringraziare i tifosi, i ragazzi hanno provato in tutti i modi ma non siamo riusciti a trovare il risultato". Infine un pensiero sull'Italia: "La Nazionale deve provare in tutti i modi per andare al mondiale perché l'Italia è un Paese fortissimo nel calcio. E' cambiato qualcosa da quando giocavo io ma non noto grandi differenze rispetto al passato", conclude.