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Il neocampione del modo contesta la gestione del suo team nel time attack finale delle qualifiche, Toto Wolff gli dà ragionedi Stefano Gatti
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Tutto come da pronostico... o quasi. Mercedes monopolizza la prima fila ma la pole finisce un po' a sorpresa nelle mani di George Russell e a fine qualifica Kimi Antonelli polemizza apertamente con il proprio ingegnere di macchina Peter "Bono" Bonnington che lo manda in pista per primo nel time attack finale del Q3 e - alla richiesta di spiegazioni di AKA, che voleva uscire per ultimo (coma accaduto a Las Vegas) lo zittisce invitandolo a concentrarsi sul giro. A fine prove Kimi si lamenta ancora ("Se vi chiedo di fare una cosa per favore fatela") e incassa l'appoggio di Toto Wolff che via radio gli dà ragione, zittendo a sua volta Bonnigton...
GEORGE RUSSELL
"Pole incredibile, io amo questo circuito velocissimo, qui sono sempre andato forte. Abbiamo una macchina eccezionale, lo è stata fin dai primi giri del weekend ma sempre rimasto dietro Kimi nei tre turni di prove libere. Nel Q1 ho avvertito subito un ottimo feeling. Da quanto avevamo introdotto gli ultimi aggiornamenti a Sepang non eravamo ancora arrivati su un circuito veloce: oggi è successo e il nostro dominio qui si spiega così".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"George è stato incredibile. Io ho fatto molta fatica nel secondo settore e non sono riuscito a mettere insieme il giro ideale Dobbiamo rivedere qualcosa con la squadra perché volevo uscire per ultimo e invece mi hanno mandato in pista per primo. Ne dobbiamo discutere. In gara comunque ci sarà da divertirsi e io darò tutto quello che ho".
LANDO NORRIS
"Abbiamo fatto un buon lavoro come team ma le Mercedes son troppo veloci, qui appartengono ad un'altra categoria. Sono comunque soddisfatto delle mie qualifiche, specialmente nel finale. Improbabile che possiamo lottare per la vittoria ma faremo del nostro meglio".