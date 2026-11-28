"George è stato incredibile. Io ho fatto molta fatica nel secondo settore e non sono riuscito a mettere insieme il giro ideale Dobbiamo rivedere qualcosa con la squadra perché volevo uscire per ultimo e invece mi hanno mandato in pista per primo. Ne dobbiamo discutere. In gara comunque ci sarà da divertirsi e io darò tutto quello che ho".