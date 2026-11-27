Leclerc: "Ritardo dai primi piuttosto insolito". Hamilton: "Inizio di wekend complicato"
A Losail la Scuderia chiude la fila delle top four con ritardi di oltre un seconfo dalla Mercedesdi Stefano Gatti
Musi lunghi nel box Ferrari di Losail al termine di una prima giornata di prove libere che ha visto le Rosse mettere a segno il settimo e l'ottavo tempo in entrambi i turni di prove libere con Charles Leclerc sempre davanti a Lewis Hamilton ma in entrambe le occasioni a più di un secondo da Kimi Antonelli. Il fine settimana del Gran Premio della "tregua armata" tra i due ferraristi inizia con un bilancio parecchio magro e prospettive poco incoraggianti per la corsa alla pole position dopo un secondo turno che ha visto il monegasco a lungo ai box per aver danneggiato il fondo vettura con un testacoda e sir Lewis appiedato a tempo quasi scaduto dalla power unit. Le parole dei due piloti a fine giornata riflettono la situazione.
CHARLES LECLERC
"È stato un inizio di weekend un po’ complicato, specialmente nella seconda sessione. Il mio giro migliore è stato il primo con gomme medium, dopodiché non siamo più riusciti a migliorare i nostri tempi. Ho anche danneggiato il fondo della vettura e questo ci ha fatto perdere del tempo. I nostri avversari sembrano molto forti e i distacchi che vediamo al momento sono piuttosto insoliti. Dobbiamo capire da cosa derivano queste differenze e cosa possiamo fare per migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati e domani daremo tutto in qualifica".
LEWIS HAMILTON
"La prima sessione è stata piuttosto lineare, la vettura che si comportava abbastanza bene. Abbiamo apportato alcune piccole modifiche in vista del secondo turno ma la sessione si è rivelata più impegnativa del previsto. Abbiamo anche avuto un problema verso la fine del long run che ha posto fine anzitempo alle nostre prove. Questa sera analizzeremo i dati e vedremo dove possiamo migliorare per la giornata di sabato".