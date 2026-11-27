"È stato un inizio di weekend un po’ complicato, specialmente nella seconda sessione. Il mio giro migliore è stato il primo con gomme medium, dopodiché non siamo più riusciti a migliorare i nostri tempi. Ho anche danneggiato il fondo della vettura e questo ci ha fatto perdere del tempo. I nostri avversari sembrano molto forti e i distacchi che vediamo al momento sono piuttosto insoliti. Dobbiamo capire da cosa derivano queste differenze e cosa possiamo fare per migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati e domani daremo tutto in qualifica".