Russell extraterrestre, Verstappen mastica amaro. Ferrari: Hamilton e Leclerc "sfrenati"

Archivia in fretta l'errore del venerdì e poi infila due giornate come due perle: pole position d'autorità al sabato, una prova da vero e proprio despota alla domenica, quando non si lascia intimorire da Verstappen e al suo fianco e - smarcato il momento-chiave - viaggia come una freccia (d'Argento) verso il quinto successo in carriera.