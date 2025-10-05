Juventus, Tudor: "Nessuna gabbia per Modric, si difende da squadra"

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor ha parlato prima della sfida contro il Milan: "Ho scelto di partire con David per le sue caratteristiche, ma avrò bisogno di tutti" ha commentato a DAZN. "Non siamo continui, ma nessuna squadra al mondo può fare novanta minuti al massimo. L'importante è anche avere equilibrio nei giudizi, la squadra è presente in campo e prova a fare le cose giuste ma non sempre è possibile perché come tutti abbiamo dei limiti. Contro il Milan bisogna pedalare". Contro i rossoneri parte Rugani dal primo minuto: "È un giocatore affidabile e ha la sua possibilità". Sulla marcatura per Modric: "Nessuna gabbia, si difende da squadra e che vinca il migliore".