Tare su Leao e i social: "Finché si rispettano le regole non c'è problema"

Il ds del Milan, Igli Tare ha parlato prima della sfida in casa della Juventus parlando del rapporto tra Leao e Allegri: "Rispetto ai nostri tempi il mondo della comunicazione è cambiato totalmente. I giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché rispettano le regole tutto è possibile e Leao è uno a cui piace fare queste cose. Il suo rapporto con Allegri è ottimo, hanno avuto subito feeling. Per noi Leao è fondamentale e deve dare il massimo, stiamo cercando di recuperarlo dal lungo infortunio".
Titolare contro i bianconeri è Gimenez: "Santi è cresciuto tantissimo fisicamente ed è stata una bella sorpresa durante gli allenamenti. Sta bene, si sente e si vede. Abbiamo fiducia in lui e la sente sia dalla società che dai compagni".
L'assenza delle coppe europee e il gruppo rossonero: "Ci aiuta tanto perché riusciamo a preparare le partite anche lavorando singolarmente. Ovviamente partire bene è stato importante, ma la strada è ancora lunga e sappiamo che dobbiamo avere continuità perché il campionato è molto difficile".
Commenti (0)