Tare su Leao e i social: "Finché si rispettano le regole non c'è problema"

Il ds del Milan, Igli Tare ha parlato prima della sfida in casa della Juventus parlando del rapporto tra Leao e Allegri: "Rispetto ai nostri tempi il mondo della comunicazione è cambiato totalmente. I giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché rispettano le regole tutto è possibile e Leao è uno a cui piace fare queste cose. Il suo rapporto con Allegri è ottimo, hanno avuto subito feeling. Per noi Leao è fondamentale e deve dare il massimo, stiamo cercando di recuperarlo dal lungo infortunio".