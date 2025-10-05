Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tare su Leao e i social: "Finché si rispettano le regole non c'è problema"

05 Ott 2025 - 20:13

Il ds del Milan, Igli Tare ha parlato prima della sfida in casa della Juventus parlando del rapporto tra Leao e Allegri: "Rispetto ai nostri tempi il mondo della comunicazione è cambiato totalmente. I giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché rispettano le regole tutto è possibile e Leao è uno a cui piace fare queste cose. Il suo rapporto con Allegri è ottimo, hanno avuto subito feeling. Per noi Leao è fondamentale e deve dare il massimo, stiamo cercando di recuperarlo dal lungo infortunio". 

Titolare contro i bianconeri è Gimenez: "Santi è cresciuto tantissimo fisicamente ed è stata una bella sorpresa durante gli allenamenti. Sta bene, si sente e si vede. Abbiamo fiducia in lui e la sente sia dalla società che dai compagni".

L'assenza delle coppe europee e il gruppo rossonero: "Ci aiuta tanto perché riusciamo a preparare le partite anche lavorando singolarmente. Ovviamente partire bene è stato importante, ma la strada è ancora lunga e sappiamo che dobbiamo avere continuità perché il campionato è molto difficile".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:22
Napoli, Hojlund: "Tre punti importantissimi. Ecco cosa mi ha detto Conte"
20:17
Juventus, Tudor: "Nessuna gabbia per Modric, si difende da squadra"
20:13
Tare su Leao e i social: "Finché si rispettano le regole non c'è problema"
19:28
Doppio infortunio per il Napoli: Lobotka e Politano fuori per problemi muscolari
19:18
Allegri di nuovo su quella panchina, stasera lo Stadium lo accoglierà così