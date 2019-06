Retromarcia Ferrari, niente appello per la penalità a Vettel

13/06/2019

La Ferrari fa retromarcia e non farà appello per i 5 secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel nel GP del Canada , che sono costati al tedesco la vittoria a favore del rivale Lewis Hamilton. Secondo il quotidiano inglese Daily Mail, la scuderia del Cavallino non si arrende e potrebbe puntare a una revisione del caso, che sarebbe possibile qualora venissero portati nuovi elementi, magari forniti dalla telemetria.

Un ricorso annunciato e poi ritirato. Il motivo? Perché le chance di vittoria erano davvero ridotte al lumicino, visto che il regolamento sportivo della F1 sancisce all’articolo 17 paragrafo 1 comma 2a che non si possa presentare appello contro le penalità in termini di tempo stabiliti dal collegio dei commissari. In aiuto alla Rossa, però, arriva l'articolo 14.1.1 del codice stabilisce che se vengono scoperti elementi nuovi e rilevanti, non disponibili al momento della decisione dei commissari, questi possono essere portati in giudizio. In questo caso il termine ultimo sarebbe di 14 giorni dall'ordine d’arrivo.



Sempre secondo il tabloid britannico, a Maranello vogliono cavalcare l'onda emotiva della decisione (criticata da tantissimi piloti e addetti ai lavori), approfondire i dati in proprio possesso e magari spingere a cambiare una regola che, in nome della sicurezza, penalizza lo spettacolo in pista.