Tutti i record di Kimi Antonelli dopo Suzuka: l'Italia torna in vetta al Mondiale dopo 21 anni

Seconda vittoria in carriera in Formula 1 per Andrea Kimi Antonelli, che nel Gp del Giappone precede Piastri e Leclerc ma soprattutto Russell: stravinta la lotta in famiglia in casa Mercedes, un risultato che si riflette anche nella classifica mondiale. Il pilota italiano, infatti, supera il compagno di squadra e diventa leader raggiungendo nel contempo un altro record: a 19 anni, 7 mesi e 4 giorni è diventato il più giovane pilota nella storia della F1 a guidare il campionato mondiale. Il primato precedente era di Lewis Hamilton, che nel 2007 divenne leader a 22 anni e 126 giorni.