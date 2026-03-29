Tutti i record di Kimi Antonelli dopo Suzuka: l'Italia torna in vetta al Mondiale dopo 21 anni

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Andrea Kimi Antonelli vince a Suzuka ed è leader del Mondiale. Dal primato di Lewis Hamilton superato ai record di Ascari e Alboreto: ecco tutti i numeri storici
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Seconda vittoria in carriera in Formula 1 per Andrea Kimi Antonelli, che nel Gp del Giappone precede Piastri e Leclerc ma soprattutto Russell: stravinta la lotta in famiglia in casa Mercedes, un risultato che si riflette anche nella classifica mondiale. Il pilota italiano, infatti, supera il compagno di squadra e diventa leader raggiungendo nel contempo un altro record: a 19 anni, 7 mesi e 4 giorni è diventato il più giovane pilota nella storia della F1 a guidare il campionato mondiale. Il primato precedente era di Lewis Hamilton, che nel 2007 divenne leader a 22 anni e 126 giorni.
Antonelli è il primo pilota italiano a tornare in vetta alla classifica piloti di Formula 1 dal 2005, quando Giancarlo Fisichella prese il comando dopo il Gp inaugurale. Considerando invece una gara che non sia quella di inizio stagione bisogna tornare al 1985 con Michele Alboreto che rimase in testa fino alla nona gara.
Dopo la Cina, il Giappone: Antonelli così diventa uno degli unici 10 vincitori dei primi due Gran Premi back to back (cioè due gare in due fine settimane consecutivi). L'ultimo esordiente a riuscirci era stato Charles Leclerc nel 2019. Kimi è anche il primo pilota italiano a vincere due gare consecutive dal 1953, quando Alberto Ascari trionfò tra Olanda e Belgio ed è il primo italiano a conquistare più di una vittoria in carriera dai tempi di Giancarlo Fisichella che conquistò tre successi spalmati tra il 2003 e il 2006.
Infine, Antonelli è il primo italiano a vincere a Suzuka dal 1992 quando trionfò Riccardo Patrese.