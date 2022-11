Qualifiche Brasile, Verstappen: "Voglio divertirmi, siamo competitivi". Russell: "Dato tutto"

f1 brasile

L'olandese cercherà subito di "disfarsi" della Haas di Magnussen per cercare di conquistare il successo in Sprint

F1, weekend da Sprint in Brasile

































Kevin Magnussen sorprende Max Verstappen con la pole, ma l'olandese due volte iridato cercherà sin da subito di attaccare il danese per conquistare la leadership della gara Sprint di sabato. In Brasile i risultati delle qualifiche sono choc, con la Haas davanti alla Red Bull, ma per "Super Max" c'è del sereno nella pioggia brasiliana: "Sapevamo sarebbe arrivata la pioggia e un bloccaggio mi è costata la pole. Per domani siamo messi bene rispetto agli altri, è stata una qualifica difficile perché non puoi spingere come vuoi".

"Abbiamo mantenuto la calma e siamo in prima fila, cercherò di divertirmi come sempre e vedremo quanto saremo competitivi. Qui è una gara sempre speciale" ha spiegato il campione del Mondo in carica.

"Abbiamo mantenuto la calma e siamo in prima fila, cercherò di divertirmi come sempre e vedremo quanto saremo competitivi. Qui è una gara sempre speciale" ha spiegato il campione del Mondo in carica.

Felice, ma a metà, anche George Russell che apre la seconda fila con la sua Mercedes. È stata una sua escursione nella ghiaia a causare la bandiera rossa e la pole clamorosa di Magnussen, ma nonostante ciò è arrivato un terzo posto in griglia di partenza davanti a Norris che fa ben sperare per Sprint e gara: "Sono contento di essere terzo, congratulazioni a Magnussen perché meritano per l'impegno. Per me è una buona partenza in vista della Sprint, ho dato tutto per stare davanti a Verstappen, spero comunque di fare una buona gara e siamo pronti".