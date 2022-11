Qualifiche Brasile, Magnussen: "Non ho parole, in pista nel momento giusto"

f1 brasile

Prima storica pole in F1 per Magnussen che scende in pista per primo e ringrazia la pioggia brasiliana

F1, weekend da Sprint in Brasile

































Kevin Magnussen, al suo GP numero 100 in Haas e al 140° in F1, conquista la prima pole position della sua carriera. Nella sessione di qualifiche del GP del Brasile il danese piazza il colpo prima dell'arrivo della pioggia, portando la sua Haas davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Mercedes di Russell. "Non so cosa dire, il team mi ha mandato in pista nel momento giusto e abbiamo fatto questo giro da pole" le parole del danese classe 1992.

Una grandissima emozione per il pilota richiamato da Haas a pochi giorni dall'avvio del Mondiale dopo il licenziamento di Mazepin: "Grazie a tutti per questa opportunità di essere tornato dopo lo stop di un anno, sono davvero felice. Sono uno degli eroi, oggi gli eroi sono anche i ragazzi del team perché mi hanno messo subito in pista. Devo tutto a loro, hanno fatto un lavoro fantastico. Il segreto? Il team che mi ha mandato subito in pista e mi ha dato tutte le info di cui avevo bisogno e mi ha dato la pista migliore rispetto agli altri piloti".

Dalla prima pole al primo successo? Magnussen non esclude nulla e a chi gli chiede quale sarà la strategia nella gara Sprint di sabato sottolinea: "Domani cercheremo di attaccare e di divertirci, sarà dura vincere ma siamo nella posizione migliore perché ci godremo questo pole e proveremo a fare punti".