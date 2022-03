Qualifiche Arabia, Perez: "Spero di vincere". Hamilton: "Non sento la macchina"

F1 ARABIA

Entusiasmo Red Bull a Jeddah, mentre per le Frecce d'argento è delusione col Re Nero

Sergio Perez sfata il tabù pole position. Va infatti al messicano la prima casella della griglia di partenza del GP d'Arabia Saudita a Jeddah, la prima in assoluto in carriera. Per Checo l'entusiasmo è alle stelle: "Ci sono volute un po' di gare per arrivare in pole, ma ne è valsa la pena. Penso che se facessi altri giri non riuscirei a rifare questo tempo. Ora ci concentriamo sulla gara, speriamo di vincere domani". Jeddah, la prima pole di Perez Getty Images

Seconda fila e quarta posizione in griglia per Max Verstappen: "Non avevo grip, la macchina si muoveva e non avevo feeling in pista. Non riuscivo ad attaccare le curve come volevo. Il quarto posto non mi va bene, ma la pole di Checo dimostra che c'è del potenziale e domani voglio fare meglio. In gara riusciamo a far funzionare le gomme, oggi in qualifica non è andato bene invece"

Delusione e amaro in bocca invece per Lewis Hamilton, fuori addirittura al Q1 e costretto a partire dall'ottava fila: ""Non mi sentivo proprio la macchina sotto oggi, durante la qualifica. Non capisco, tutto a un tratto è diventata molto difficile da guidare. Difficile dire se manchi potenza, il motore nelle sessioni precedenti stava andando abbastanza bene".