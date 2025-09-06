Verstappen in pole a Monza davanti alle McLaren, seconda fila per Leclerc

È di Max Verstappen la pole position di Monza: il pilota olandese la mette a segno con il tempo di un minuto, 18 secondi e 792 millesimi, nuovo record della pista alla straordinaria media di 264,681 chilometri orari. SuperMax beffa la McLaren, seconda con Lando Norris a 77 millesimi (che ha rischiato di uscire di scena nel Q2 sbagliando il primo time attack) e terza con Oscar Piastri a 190 millesimi. Delusione difficile da celare per il team avviato al bis del titolo Costruttori 2024, deciso a cambiare passo nel GP d'Italia. Per Verstappen, che si era nascosto nelle prove libere e non scopre le proprie carte per la gara, si tratta della quarantacinquesima pole della carriera e della terza all'Autodromo Nazionale. Come detto, il quattro volte campione del mondo di Hasselt incornicia la pole abbassando di 95 millesimi il primato precedente che Lewis Hamilton aveva stabilito nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia del 2020.