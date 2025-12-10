Omicidio Boiocchi, offerti 150mila euro alla moglie del capo ultrà freddato sotto casa

Secondo l'inchiesta dei pm Paolo Storari e Stefano Ammendola con l'aggiunto Alessandra Dolci il movente dell'omicidio è da ricercare in una serie di "dissidi" sorti sui conti della curva e dell'associazione 'We are Milano". Davanti alla Corte d'assise di Milano i famigliari di Boiocchi hanno chiesto la costituzione di parte civile con l'avvocato Ventura. Il processo si annuncia rapido, con 3 udienze già fissate ad aprile e maggio e l'inizio della requisitoria il 25-27 maggio. Le difese hanno dato il consenso all'acquisizione degli atti della Procura. Il 9 aprile si apre l'istruttoria. Verrà sentito un solo agente di polizia giudiziaria di squadra mobile di Milano e Sisco della polizia di stato che ad aprile hanno esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dalla gip Daniela Cardamone in un filone dell'inchiesta 'Doppia Curva'. La Corte ha autorizzato le riprese televisive ma non potranno essere inquadrati i pubblici ministeri e gli imputati.