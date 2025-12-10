F1, l'ex manager di Schumacher rapinato e aggredito nella sua villa a Stoccarda

Willi Weber, ex manager della leggenda della Formula 1, Michael Schumacher, è stato aggredito nella sua villa a Stoccarda. Secondo quanto riporta Bild, l'83enne Weber è stato legato e rapinato nella sua abitazione martedì sera. Secondo le informazioni, alcune casseforti in casa di Weber sono state scassinate e svuotate. Diverse persone erano presenti in casa al momento della rapina. Lo stesso Weber è rimasto ferito durante l'aggressione. "Ho un occhio nero, la polizia è qui a parlarmi. Mi sento malissimo. Sono completamente sotto shock", ha raccontato l'83enne. Ha aggiunto che uno dei suoi conoscenti è riuscito a liberarsi dalle manette dopo un'ora e ad avvisare la polizia. Gli oggetti rubati e l'entità dei danni sono ancora oggetto di accertamento. Per oltre 20 anni Weber è stato il manager di Schumacher. Già negli anni '80 aveva portato il giovane pilota nella sua scuderia di Formula 3 e lo aveva poi accompagnato verso i suoi più grandi successi, tra cui sette titoli mondiali. Con il ritorno di Schumacher in Formula 1 nel 2010, le loro strade si sono separate. Weber ha ceduto i suoi compiti all'ex consulente di Schumacher, Sabine Kehm. Solo poche settimane prima dell'aggressione è stato reso noto che l'ex manager voleva vendere la sua villa.