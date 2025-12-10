Logo SportMediaset

DESIGNAZIONI 15A GIORNATA

Serie A, gli arbitri della 15a giornata: Bologna-Juve a Massa, Feliciani per Roma-Como

Ecco gli arbitri della 15a giornata di campionato: si parte venerdì sera con Lecce-Pisa 

di Redazione
10 Dic 2025 - 12:42
© italyphotopress

© italyphotopress

Sono stati designati gli arbitri della 15a giornata di Serie A. Per le due sfide di cartello sono stati scelti Massa (Bologna-Juventus) e Feliciani (Roma-Como), mentre Doveri arbitrerà Genoa-Inter. A Crezzini la sfida tra Milan Sassuolo, mentre a dirigere Udinese-Napoli sarà Sozza. Di seguito l'elenco completo. 

LECCE-PISA, venerdì 12 dicembre, ore 20.45

  • J. L. Sacchi
  • Cecconi-Giuggioli
  • IV: Dionisi
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Pairetto

TORINO-CREMONESE, sabato 13 dicembre h. 15.00

  • Marinelli
  • Mastrodonato-pistarelli
  • IV: Turrini
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Di Bello

PARMA-LAZIO, sabato 13 dicembre, ore 18.00

  • Marchetti
  • C. Rossi-trinchieri
  • IV: Ayroldi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Volpi

ATALANTA-CAGLIARI, sabato 13 dicembre, ore 20.45

  • Di Marco
  • Mondin-Miniutti
  • IV: Mucera
  • VAR: Marini
  • AVAR: Fabbri

MILAN-SASSUOLO, domenica 14, ore 12.30

  • Crezzini
  • Meli-alassio
  • IV: Chiffi
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Maresca

FIORENTINA-H. VERONA, domenica 14, ore15.00

  • Colombo
  • Baccini-Perrotti
  • IV: Piccinini
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: La Penna

UDINESE-NAPOLI, domenica 14, ore 15.00

  • Sozza
  • Lo Cicero-Yoshikawa
  • IV: Bonacina
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Manganiello

GENOA-INTER, domenica 14, ore 18.00

  • Doveri
  • M. Rossi-Bercigli
  • IV: Fourneau
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Abisso

BOLOGNA-JUVENTUS, domenica 14, ore 20.45

  • Massa
  • Dei Giudici-moro
  • IV: Zufferli
  • VAR: Mariani
  • AVAR: Di Bello

ROMA-COMO, lunedì 15, ore 20.45

  • Feliciani
  • Scatragli-Palermo
  • IV: Massimi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Giua
serie a
desginazioni
davide massa

