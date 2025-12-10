Serie A, gli arbitri della 15a giornata: Bologna-Juve a Massa, Feliciani per Roma-Como

Ecco gli arbitri della 15a giornata di campionato: si parte venerdì sera con Lecce-Pisadi Redazione
Sono stati designati gli arbitri della 15a giornata di Serie A. Per le due sfide di cartello sono stati scelti Massa (Bologna-Juventus) e Feliciani (Roma-Como), mentre Doveri arbitrerà Genoa-Inter. A Crezzini la sfida tra Milan e Sassuolo, mentre a dirigere Udinese-Napoli sarà Sozza. Di seguito l'elenco completo.
LECCE-PISA, venerdì 12 dicembre, ore 20.45
TORINO-CREMONESE, sabato 13 dicembre h. 15.00
PARMA-LAZIO, sabato 13 dicembre, ore 18.00
ATALANTA-CAGLIARI, sabato 13 dicembre, ore 20.45
MILAN-SASSUOLO, domenica 14, ore 12.30
FIORENTINA-H. VERONA, domenica 14, ore15.00
UDINESE-NAPOLI, domenica 14, ore 15.00
GENOA-INTER, domenica 14, ore 18.00
BOLOGNA-JUVENTUS, domenica 14, ore 20.45
ROMA-COMO, lunedì 15, ore 20.45