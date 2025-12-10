Serie A, gli arbitri della 15a giornata: Bologna-Juve a Massa, Feliciani per Roma-Como

Sono stati designati gli arbitri della 15a giornata di Serie A. Per le due sfide di cartello sono stati scelti Massa (Bologna-Juventus) e Feliciani (Roma-Como), mentre Doveri arbitrerà Genoa-Inter. A Crezzini la sfida tra Milan e Sassuolo, mentre a dirigere Udinese-Napoli sarà Sozza. Di seguito l'elenco completo.