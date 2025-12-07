Logo SportMediaset

Formula 1
IL CAMPIONE

Norris: "Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Ti voglio bene mamma"

L'inglese festeggia il suo primo titolo condividendo le sue emozioni con il box: "Percorso lungo, è una gioia da impazzire"

di Alberto Gasparri
07 Dic 2025 - 16:00
1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il primo titolo di Lando Norris è arrivato al termine di una stagione piena di emozioni e colpi di scena. Una stagione che si è deciso negli ultimi trecento chilometri e che ha premiato per la prima volta il talento inglese della McLaren. "Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Grazie ragazzi, ti voglio bene mamma. Non sto piangendo...", le prime parole a caldo durante la comunicazione con i box.  'Non pensavo che avrei pianto, invece piango. E sono fiero di far piangere tante persone: è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. E' una gioia da impazzire", ha poi aggiunto appena sceso dalla sua monoposto.

Leggi anche

Norris fa centro al settimo anno: è il titolo della maturità

"Una sensazione fantastica, mi congratulo anche con Oscar e Max (Piastri e Verstappen, ndr), è stato un onore e ho imparato tanto da entrambi. È stata un'annata lunga ma ce l'abbiamo fatta - ha proseguito il pilota britannico - . Cosa ho pensato durante la gara? Ho provato a non pensarci, è stata una gara molto lunga, sapevo che sarebbe stata lunga, può succedere sempre tutto in F1, ho provato ad alzare il ritmo alla fine, volevo lottare fino alla fine. Sono troppo felice".

Sull'investigazione che lo riguardava per un sorpasso ai limiti su Tsunoda: "Non ero preoccupato, sapevo che quello che avevo fatto era corretto. È stato un percorso lungo con la McLaren, siamo insieme da tanti anni, abbiamo passato momenti molto difficili, ma ora ce l'abbiamo fatta".

"Incredibile, surreale, sognavo tutto questo come ogni pilota - ha poi confessato Norris davanti ai tifosi - . Sono riuscito a recuperare il distacco, portarmi in vantaggio e fare le prestazioni che servivano per vincere. Le mie prestazioni migliori sono arrivate quando le cose non sono andare come speravamo".

E alla fine è arrivato il titolo: "Voglio dire, guarda, è stato un lungo viaggio con la McLaren, sono con loro da nove anni e abbiamo attraversato molti momenti difficili e molti momenti belli. Per me è stato un grande successo riportare loro qualcosa, ed è il loro primo titolo piloti in molti, molti anni, quindi sento di aver fatto la mia parte per la squadra quest'anno e sono molto orgoglioso di me stesso per questo. Sono ancora più orgoglioso per tutti coloro che spero di aver fatto piangere".

DITE LA VOSTRA

Verstappen e Piastri battuti in volata: chi ha più rimpianti?

Verstappen
Piastri
Lando Norris campione F1 del 2025: fa festa anche la sua Margarida Corceiro

1 di 50
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

norris
f1
mclaren

