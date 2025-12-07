Norris: "Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Ti voglio bene mamma"

Il primo titolo di Lando Norris è arrivato al termine di una stagione piena di emozioni e colpi di scena. Una stagione che si è deciso negli ultimi trecento chilometri e che ha premiato per la prima volta il talento inglese della McLaren. "Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Grazie ragazzi, ti voglio bene mamma. Non sto piangendo...", le prime parole a caldo durante la comunicazione con i box. 'Non pensavo che avrei pianto, invece piango. E sono fiero di far piangere tante persone: è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. E' una gioia da impazzire", ha poi aggiunto appena sceso dalla sua monoposto.