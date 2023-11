Prove Ufficiali: Verstappen batte anche la pioggia. Ferrari ok con Leclerc, ottavo Sainz

GRAN PREMIO BRASILE F.1

Prove ufficiali chiuse con cinque minuti di anticipo per vento e pioggia

Interlagos, Adriano nel paddock con la maglia dell'Inter









© instagram 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'arrivo della pioggia (anzi di un vero e proprio fortunale) riduce ad un solo time attack la caccia alla pole position del Gran Premio del Brasile. La spunta Max Verstappen che precede di 294 millesimi Charles Leclerc, per una prima fila Red Bull-Ferrari da grandi aspettative per la gara di domenica, visto che la giornata di sabato è per intero dedicata al formato Sprint: qualifiche apposite e poi gara. Seconda fila a sorpresa per le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, staccate dalla pole rispettivamente di 617 e 660 millesimi. Al via dalla terza fila domenica Lewis Hamilton (+0.742) e George Russell (+0.863) con le Mercedes. Alle loro spalle Lando Norris e l'altro ferrarista Carlos Sainz che non riesce ad essere all'altazza del proprio compagno di squadra, fermandosi a un secondo e 262 millesimi dalla vetta. Quinta fila per Sergio Perez che può recriminare per aver trovato nel suo giro veloce le bandiere gialle causate dal testacoda di Oscar Piastri che infatti chiude il Q3 senza tempo... e in quinta fila domenica insieme al messicano.

Checo non ha nemmeno la possibilità di riprovarci perché le qualifiche vengono chiuse con la bandiera rossa a causa del vento fortissimo che porta un vero e proprio diluvio sull'asfalto di Interlagos. Epilogo anomalo (ma neanche tanto, da queste parti) per un turno di qualifica iniziato con quindici minuti di ritardo per la pulizia di alcuni tratti della pista che avevano evidenziato alcune criticità nell'unico turno di prove libere, con alcune forature e tagli nel battistrada degli pneumatici.

Fuori dalla top ten Nico Hulkenberg che stacca l'undicesimo tempo davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Quattordicesimo tempo per Kevin Magnussen (autore un anno fa di una pole-shock a San Paolo) con la seconda Haas powered by Ferrari. Qundicesimo tempo per Alexander Albon con la migliore delle Williams spinte dalla PU Mercedes.

Qualifiche deludenti per Alpha Tauri e Alfa Romeo Sauber, fuori già al primo taglio del Q1 con entrambi i piloti. Sedicesimo tempo per Yuki Tsunoda davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo che divide la nona fila con Valtteri Bottas, due volte autore della pole a San Paolo, naturalmente ai tempi della Mercedes. Dall'ultima fila scatteranno domenica Logan Sargeant (Williams) e Guanyu Zhou con l'altra Alfa Sauber.