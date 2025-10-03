Piastri: "Qualifica fondamentale". Alonso: "Qui puntiamo in alto"

Il leader del Mondiale mette in chiaro le sue intenzioni in vista della corsa alla pole positiondi Stefano Gatti
© Getty Images
OSCAR PIASTRI
"Ho provato prima le medie e poi le soft. È ancora troppo presto per sbilanciarsi ma mi sembra che la nostra macchina sia in buone condizioni. Nonostante tutto abbiamo girato abbastanza, la giornata è stata positiva. Qui la qualifica è importantissima, più che in molti altri circuiti. Per quanto mi riguarda preferisco qualificarmi bene e gestire qualche incognita in gara che non il contrario, perché in questo caso sarà tardi..."
MAX VERSTAPPEN
"Non male come inizio, un po' come negli ultimi Gran Premi. Siamo partiti subito bene. Qui abbiamo portato alcune novità che hanno funzionato e altre invece da provare ancora. In ogni caso non dobbiamo fare grandi rivoluzioni, però non so se quello che abbiamo sarà sufficiente per lottare per le prime posizioni".
FERNANDO ALONSO
"Non male come inizio, abbiamo qualche problema all’anteriore ma devo dire che ho avvertito buone sensazioni fin dal primo giro del primo turno di prove libere. Le bandiere rosse della seconda sessione non ci hanno permesso di avere un quadro preciso delle forze in campo e soprattutto della nostra posizione rispetto ai top team. Di sicuro il mio obiettivo è raggiungere la fase finale delle qualifiche e poi di conquistare buoni punti nel Gran Premio".
