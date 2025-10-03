Piastri: "Qualifica fondamentale". Alonso: "Qui puntiamo in alto"

"Ho provato prima le medie e poi le soft. È ancora troppo presto per sbilanciarsi ma mi sembra che la nostra macchina sia in buone condizioni. Nonostante tutto abbiamo girato abbastanza, la giornata è stata positiva. Qui la qualifica è importantissima, più che in molti altri circuiti. Per quanto mi riguarda preferisco qualificarmi bene e gestire qualche incognita in gara che non il contrario, perché in questo caso sarà tardi..."