Hamilton, addio a Roscoe: "Ho perso il mio migliore amico"

Il pilota della Ferrari annuncia sui social la morte del suo amato cane
Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lewis Hamilton ha annunciato la scomparsa di Roscoe, il suo amato cane che lo aveva accompagnato in giro per i paddock di tutto il mondo.
"Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che io abbia preso, conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. È una delle esperienze più dolorose e sento un legame profondo con chiunque abbia vissuto la perdita di un amato animale domestico", ha scritto l'inglese. Il bulldog era stato colpito da una polmonite e le sue condizioni si erano aggravate dopo l'arresto cardiaco. Con Roscoe in coma, Hamilton aveva deciso di saltare anche i test al Mugello per stargli accanto.
"Roscoe è morto domenica sera tra le mie braccia", ha concluso il sette volte campione del mondo.
