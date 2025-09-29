Logo SportMediaset
Hamilton, addio a Roscoe: "Ho perso il mio migliore amico"

Il pilota della Ferrari annuncia sui social la morte del suo amato cane 

29 Set 2025 - 13:56
© instagram

© instagram

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lewis Hamilton ha annunciato la scomparsa di Roscoe, il suo amato cane che lo aveva accompagnato in giro per i paddock di tutto il mondo. 

"Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che io abbia preso, conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. È una delle esperienze più dolorose e sento un legame profondo con chiunque abbia vissuto la perdita di un amato animale domestico", ha scritto l'inglese. Il bulldog era stato colpito da una polmonite e le sue condizioni si erano aggravate dopo l'arresto cardiaco. Con Roscoe in coma, Hamilton aveva deciso di saltare anche i test al Mugello per stargli accanto. 

"Roscoe è morto domenica sera tra le mie braccia", ha concluso il sette volte campione del mondo. 

Visualizza il post su Instagram
 
