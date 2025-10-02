Ferrari, missione controsorpasso a Singapore

È una storia di vittorie "regolari" o - per sgomberare subito il campo dagli equivoci - di successi costanti nel tempo quella della Ferrari a Singapore. Nei primi quindici anni di vita della gara di Marina Bay le Rosse hanno tagliato per quattro volte in prima posizione la linea del traguardo: nel 2010 con Fernando Alonso, nel 2015 e nel 2019 con Sebastian Vettel e nel più recente 2023 con Carlos Sainz. E se per quest'ultimo la vittoria ("catenacciara", come molti ricorderanno) di due anni fa è stata l'unica nella città-stato asiatica, sia il suo connazionale Alonso che il quattro volte campione del mondo tedesco hanno brillato sotto i riflettori di Singapore con colori diversi da quelli rossi. Fernando ha infatti vinto l'edizione inaugurale della gara nel 2008 - passata alla storia per il Crashgate Renault, il suo team all'epoca - Vettel ha firmato una tripletta Red Bull dal 2011 al 2013, per un totale di cinque centri che ne fanno il pilota più vincente da quelle parti.