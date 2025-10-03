Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, Audero no. Chivu ha dimostrato grandi cose"

© Getty Images
L'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato alla vigilia della difficile trasferta a San Siro contro l'Inter: "Domani servirà coraggio, è la parola chiave. Fondamentale è saper leggere la partita e i momenti per impegnare l’avversario, capendo cosa l’avversario ha preparato contro di te. Le gare cambiano di quarto d’ora in quarto d’ora, molto dipende dall'impatto".
Sulle condizioni dei suoi giocatori: "Vardy e Sarmiento hanno fatto grandi progressi, li vedo migliorare e saranno della partita. Stesso discorso vale per Payero, anche se sappiamo che dobbiamo rispettare i carichi di lavoro e capire quando sarà davvero al 100%. Audero non sarà con noi, non ha accusato nulla di impegnativo ma è stato bravo a rispettare il fastidio che ha avuto e a fermarsi".
Quanto incide avere 9 punti in classifica?
"Noi non ragioniamo in questi termini. Non vogliamo guardare la classifica, ma il miglioramento individuale e collettivo. Questa settimana ho visto i ragazzi lavorare bene, vediamo se domani riusciremo a dimostrarlo anche in un campo difficile come San Siro. L'Inter è una squadra organizzatissima e Chivu ha già dimostrato tanto".
