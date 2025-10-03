Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, Audero no. Chivu ha dimostrato grandi cose"

Sulle condizioni dei suoi giocatori: "Vardy e Sarmiento hanno fatto grandi progressi, li vedo migliorare e saranno della partita. Stesso discorso vale per Payero, anche se sappiamo che dobbiamo rispettare i carichi di lavoro e capire quando sarà davvero al 100%. Audero non sarà con noi, non ha accusato nulla di impegnativo ma è stato bravo a rispettare il fastidio che ha avuto e a fermarsi".